https://ria.ru/20230811/luna-1889409267.html

Роскосмос сообщил о взятии "Луны-25" на управление

Роскосмос сообщил о взятии "Луны-25" на управление - РИА Новости, 11.08.2023

Роскосмос сообщил о взятии "Луны-25" на управление

Российская автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат", сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T04:47

2023-08-11T04:47

2023-08-11T05:17

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат", сообщили в "Роскосмосе". "Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат"", - говорится в сообщении. Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя 9 минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".

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