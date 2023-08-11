https://ria.ru/20230811/luna-1889405758.html

Борисов заявил о новой странице в освоении Луны

Борисов заявил о новой странице в освоении Луны - РИА Новости, 11.08.2023

Борисов заявил о новой странице в освоении Луны

Запуск автоматической станции "Луна-25" - это новая страница в освоении спутника Земли и старт первой фазы долгосрочной лунной программы, заявил глава... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T03:13

2023-08-11T03:13

2023-08-11T03:13

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Запуск автоматической станции "Луна-25" - это новая страница в освоении спутника Земли и старт первой фазы долгосрочной лунной программы, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Особенно важно, что это новая страница в освоении Луны, практического освоения Луны. Эту работу мы будем проводить вместе с нашими китайскими коллегами - это старт первой фазы долгосрочной лунной программы", - сказал Борисов. Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".

https://ria.ru/20230810/kosmos-1889188843.html

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космос - риа наука, луна, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, россия, наука