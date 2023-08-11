Борисов заявил о новой странице в освоении Луны
Борисов назвал запуск "Луны-25" новой страницей в освоении Луны
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкУстановка ракеты "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовый комплекс космодрома Восточный
Установка ракеты "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовый комплекс космодрома Восточный. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Запуск автоматической станции "Луна-25" - это новая страница в освоении спутника Земли и старт первой фазы долгосрочной лунной программы, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Особенно важно, что это новая страница в освоении Луны, практического освоения Луны. Эту работу мы будем проводить вместе с нашими китайскими коллегами - это старт первой фазы долгосрочной лунной программы", - сказал Борисов.
Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
"Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".