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Борисов заявил о новой странице в освоении Луны - РИА Новости, 11.08.2023
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Наука
 
03:13 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/luna-1889405758.html
Борисов заявил о новой странице в освоении Луны
Борисов заявил о новой странице в освоении Луны - РИА Новости, 11.08.2023
Борисов заявил о новой странице в освоении Луны
Запуск автоматической станции "Луна-25" - это новая страница в освоении спутника Земли и старт первой фазы долгосрочной лунной программы, заявил глава... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T03:13
2023-08-11T03:13
наука
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Запуск автоматической станции "Луна-25" - это новая страница в освоении спутника Земли и старт первой фазы долгосрочной лунной программы, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Особенно важно, что это новая страница в освоении Луны, практического освоения Луны. Эту работу мы будем проводить вместе с нашими китайскими коллегами - это старт первой фазы долгосрочной лунной программы", - сказал Борисов. Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
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космос - риа наука, луна, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, россия, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Россия, Наука
Борисов заявил о новой странице в освоении Луны

Борисов назвал запуск "Луны-25" новой страницей в освоении Луны

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкУстановка ракеты "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовый комплекс космодрома Восточный
Установка ракеты Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Установка ракеты "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовый комплекс космодрома Восточный. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Запуск автоматической станции "Луна-25" - это новая страница в освоении спутника Земли и старт первой фазы долгосрочной лунной программы, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Особенно важно, что это новая страница в освоении Луны, практического освоения Луны. Эту работу мы будем проводить вместе с нашими китайскими коллегами - это старт первой фазы долгосрочной лунной программы", - сказал Борисов.
Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
"Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
Установка ракеты Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В МИИГАиК рассказали, для чего будет вестись съёмка посадки "Луны-25"
Вчера, 03:23
 
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