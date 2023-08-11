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Станция "Луна-25" совершит посадку на Луну 21 августа - РИА Новости, 11.08.2023
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Наука
 
02:47 11.08.2023 (обновлено: 02:59 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/luna-1889404681.html
Станция "Луна-25" совершит посадку на Луну 21 августа
Станция "Луна-25" совершит посадку на Луну 21 августа - РИА Новости, 11.08.2023
Станция "Луна-25" совершит посадку на Луну 21 августа
Первая почти за 50 лет отечественная автоматическая станция "Луна-25" совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:47
2023-08-11T02:59
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Первая почти за 50 лет отечественная автоматическая станция "Луна-25" совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщили в "Роскосмосе"."Теперь будем ждать 21-го числа. Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится", - сказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, выступая перед стартовым расчетом после пуска.Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя 9 минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
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луна, космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), россия
Наука, Луна, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия
Станция "Луна-25" совершит посадку на Луну 21 августа

"Роскосмос": станция "Луна-25" совершит посадку на Южный полюс Луны 21 августа

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Ракета Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Ракета "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовом комплексе космодрома Восточный. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Первая почти за 50 лет отечественная автоматическая станция "Луна-25" совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа, сообщили в "Роскосмосе".
"Теперь будем ждать 21-го числа. Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится", - сказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, выступая перед стартовым расчетом после пуска.
Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя 9 минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
"Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
LIVE: Запуск автоматической межпланетной станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Запуск российской межпланетной станции "Луна-25". Прямая трансляция
01:13
 
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