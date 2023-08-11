https://ria.ru/20230811/legioner-1889463118.html
НИР по боевой экипировке "Легионер" завершат к концу года
НИР по боевой экипировке "Легионер" завершат к концу года - РИА Новости, 11.08.2023
НИР по боевой экипировке "Легионер" завершат к концу года
Научно-исследовательскую работу (НИР) по экипировке солдата будущего третьего поколения "Легионер" планируется завершить к концу этого года, сообщил в интервью... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:49
2023-08-11T10:49
2023-08-11T14:58
новое оружие россии
безопасность
антон семеняко (временный директор цнииточмаш)
вооруженные силы рф
россия
цнииточмаш
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Научно-исследовательскую работу (НИР) по экипировке солдата будущего третьего поколения "Легионер" планируется завершить к концу этого года, сообщил в интервью РИА Новости временный гендиректор головная предприятия по данному проекту – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко. "Задача НИР – определить видение экипировки военнослужащего третьего поколения. Безусловно, она должна превосходить "Ратник" (нынешнее поколение боевой экипировки) по всем позициям: защите, жизнеобеспечению, связи, средствам поражения. <…> В соответствии с заданием, итоги НИР должны быть подведены к концу текущего года", - сказал он. Семеняко отметил, что на сегодняшний день ЦНИИточмаш уже определился с соисполнителями данного проекта - это порядка 50 предприятий и научных центров. Осенью прошлого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка солдата будущего, разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом в рамках данной научно-исследовательской работы появилось новое направление – "система робототехнического обеспечения". Заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов заявлял РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца. Читайте полный текст интервью Антона Семеняко >>
https://ria.ru/20230810/obereg-1889217286.html
https://ria.ru/20230206/kormushin-1849512117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, антон семеняко (временный директор цнииточмаш) , вооруженные силы рф, россия, цнииточмаш
Новое оружие России, Безопасность, Антон Семеняко (временный директор ЦНИИТОЧМАШ) , Вооруженные силы РФ, Россия, ЦНИИТОЧМАШ
НИР по боевой экипировке "Легионер" завершат к концу года
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Научно-исследовательскую работу (НИР) по экипировке солдата будущего третьего поколения "Легионер" планируется завершить к концу этого года, сообщил в интервью РИА Новости временный гендиректор головная предприятия по данному проекту – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко.
«
"Задача НИР – определить видение экипировки военнослужащего третьего поколения. Безусловно, она должна превосходить "Ратник" (нынешнее поколение боевой экипировки) по всем позициям: защите, жизнеобеспечению, связи, средствам поражения. <…> В соответствии с заданием, итоги НИР должны быть подведены к концу текущего года", - сказал он.
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Семеняко отметил, что на сегодняшний день ЦНИИточмаш уже определился с соисполнителями данного проекта - это порядка 50 предприятий и научных центров.
Осенью прошлого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка солдата будущего, разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом в рамках данной научно-исследовательской работы появилось новое направление – "система робототехнического обеспечения".
Заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов заявлял РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.
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