https://ria.ru/20230811/legioner-1889463118.html

НИР по боевой экипировке "Легионер" завершат к концу года

НИР по боевой экипировке "Легионер" завершат к концу года - РИА Новости, 11.08.2023

НИР по боевой экипировке "Легионер" завершат к концу года

Научно-исследовательскую работу (НИР) по экипировке солдата будущего третьего поколения "Легионер" планируется завершить к концу этого года, сообщил в интервью... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:49

2023-08-11T10:49

2023-08-11T14:58

новое оружие россии

безопасность

антон семеняко (временный директор цнииточмаш)

вооруженные силы рф

россия

цнииточмаш

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Научно-исследовательскую работу (НИР) по экипировке солдата будущего третьего поколения "Легионер" планируется завершить к концу этого года, сообщил в интервью РИА Новости временный гендиректор головная предприятия по данному проекту – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко. "Задача НИР – определить видение экипировки военнослужащего третьего поколения. Безусловно, она должна превосходить "Ратник" (нынешнее поколение боевой экипировки) по всем позициям: защите, жизнеобеспечению, связи, средствам поражения. <…> В соответствии с заданием, итоги НИР должны быть подведены к концу текущего года", - сказал он. Семеняко отметил, что на сегодняшний день ЦНИИточмаш уже определился с соисполнителями данного проекта - это порядка 50 предприятий и научных центров. Осенью прошлого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка солдата будущего, разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом в рамках данной научно-исследовательской работы появилось новое направление – "система робототехнического обеспечения". Заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов заявлял РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца. Читайте полный текст интервью Антона Семеняко >>

https://ria.ru/20230810/obereg-1889217286.html

https://ria.ru/20230206/kormushin-1849512117.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, антон семеняко (временный директор цнииточмаш) , вооруженные силы рф, россия, цнииточмаш