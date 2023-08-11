https://ria.ru/20230811/lavra-1889516871.html

Киевская лавра после изгнания монахов потеряет свой смысл, заявили в РПЦ

Киевская лавра после изгнания монахов потеряет свой смысл, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.08.2023

Киевская лавра после изгнания монахов потеряет свой смысл, заявили в РПЦ

Киево-Печерская лавра станет "лишь камнями" и потеряет свой смысл, если из нее будут изгнаны монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сказал... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:14

2023-08-11T12:14

2023-08-11T12:15

религия

киев

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

николай балашов

украинская православная церковь

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Киево-Печерская лавра станет "лишь камнями" и потеряет свой смысл, если из нее будут изгнаны монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Николай Балашов. "Стоит ли удивляться, что органам нынешнего киевского режима монахи мешают "пользоваться имуществом"? Не отягощенные совестью властители готовы изгнать из лавры иноков. Тогда стены древней обители останутся лишь камнями, лавра потеряет смысл своего бытия. Но Бог поругаем не бывает. Гонители Церкви не продержатся долго. Лавру опустошали уже не раз, и монашеская жизнь, наполненная подвигом и молитвой, в нее всякий раз возвращалась. Знаем это, верим в непобедимую силу Божию. И все же нестерпимо больно видеть русскому сердцу это издевательство над нашей многовековой святыней", – сказал РИА Новости советник патриарха. Накануне суд в Киеве удовлетворил иск к Киево-Печерской лавре одноименного заповедника об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить, сообщили РИА Новости источники, знакомые с решением суда. В своем телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". Ранее в ходе процесса он уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства. В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.

https://ria.ru/20230810/lavra-1889385079.html

https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, николай балашов, украинская православная церковь, киево-печерская лавра