https://ria.ru/20230811/lavra-1889416429.html

В Киево-Печерской лавре полицейские не пропускают людей внутрь, пишут СМИ

В Киево-Печерской лавре полицейские не пропускают людей внутрь, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023

В Киево-Печерской лавре полицейские не пропускают людей внутрь, пишут СМИ

Большое количество полиции находится в Киево-Печерской лавре, на территорию никого не пропускают, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T07:57

2023-08-11T07:57

2023-08-11T07:57

религия

киев

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

украина

в мире

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большое количество полиции находится в Киево-Печерской лавре, на территорию никого не пропускают, пишет украинское издание "Страна.ua". Накануне в УПЦ сообщили, что сотрудники полиции отказываются пропускать в Киево-Печерскую лавру паломников, проживающих в отелях обители. "На территории Киево-Печерской Лавры и около нее - большое количество полиции. На территорию никого не пропускают", - пишет издание. Накануне источники РИА Новости сообщили, что суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как накануне заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры. В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.

https://ria.ru/20230810/lavra-1889392551.html

https://ria.ru/20230810/lavra-1889385079.html

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киев, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украина, в мире