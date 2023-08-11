https://ria.ru/20230811/lager-1889649425.html

Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы

Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы - РИА Новости, 11.08.2023

Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы

Вожатую из детского лагеря "Мультфильмы" в Крыму отстранили от работы из-за неподобающего поведения на видео, где она оскорбляет детей, приехавших на отдых из... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T23:12

2023-08-11T23:12

2023-08-11T23:12

шебекино

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Вожатую из детского лагеря "Мультфильмы" в Крыму отстранили от работы из-за неподобающего поведения на видео, где она оскорбляет детей, приехавших на отдых из приграничного белгородского города Шебекино, сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин. Ранее в соцсетях распространились видео, записанные девушкой, где она выпускает оскорбительные высказывания в адрес детей. "Мерзкие русские дети. Я их ненавижу", - говорит вожатая на одном из своих видео. Однако позднее она опубликовала видео с извинениями, заявив, что находилась на пике нервного срыва и не имела намерения оскорбить или унизить кого-либо. "По ситуации в лагере "Мультфильм" в Крыму. Вожатую, оскорблявшую детей из Шебекино, днём уже отстранили от работы. В настоящее время компетентные органы уже проводят расследование", - написал Милехин в своем телеграм-канале. Он добавил, что с детьми работают психологи и медики из крымского лагеря "Бригантина Белогорья", а также планирует встретиться с родителями детей в субботу. По словам министра, эта ситуация подтверждает правильность подхода губернатора области к подбору сотрудников, где на работу в лагерь "Бригантина Белогорья" в Крыму приглашаются только белгородские вожатые и воспитатели, которые тщательно отбираются.

https://ria.ru/20230811/shtraf-1889438809.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область