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Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы - РИА Новости, 11.08.2023
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23:12 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/lager-1889649425.html
Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы
Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы - РИА Новости, 11.08.2023
Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы
Вожатую из детского лагеря "Мультфильмы" в Крыму отстранили от работы из-за неподобающего поведения на видео, где она оскорбляет детей, приехавших на отдых из... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T23:12
2023-08-11T23:12
шебекино
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Вожатую из детского лагеря "Мультфильмы" в Крыму отстранили от работы из-за неподобающего поведения на видео, где она оскорбляет детей, приехавших на отдых из приграничного белгородского города Шебекино, сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин. Ранее в соцсетях распространились видео, записанные девушкой, где она выпускает оскорбительные высказывания в адрес детей. "Мерзкие русские дети. Я их ненавижу", - говорит вожатая на одном из своих видео. Однако позднее она опубликовала видео с извинениями, заявив, что находилась на пике нервного срыва и не имела намерения оскорбить или унизить кого-либо. "По ситуации в лагере "Мультфильм" в Крыму. Вожатую, оскорблявшую детей из Шебекино, днём уже отстранили от работы. В настоящее время компетентные органы уже проводят расследование", - написал Милехин в своем телеграм-канале. Он добавил, что с детьми работают психологи и медики из крымского лагеря "Бригантина Белогорья", а также планирует встретиться с родителями детей в субботу. По словам министра, эта ситуация подтверждает правильность подхода губернатора области к подбору сотрудников, где на работу в лагерь "Бригантина Белогорья" в Крыму приглашаются только белгородские вожатые и воспитатели, которые тщательно отбираются.
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шебекино, белгородская область
Шебекино, Белгородская область
Вожатую лагеря в Крыму, оскорблявшую детей, отстранили от работы

Оскорблявшую детей из Шебекино вожатую лагеря в Крыму отстранили от работы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье
Вид на Черноморское побережье - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Вожатую из детского лагеря "Мультфильмы" в Крыму отстранили от работы из-за неподобающего поведения на видео, где она оскорбляет детей, приехавших на отдых из приграничного белгородского города Шебекино, сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин.
Ранее в соцсетях распространились видео, записанные девушкой, где она выпускает оскорбительные высказывания в адрес детей. "Мерзкие русские дети. Я их ненавижу", - говорит вожатая на одном из своих видео. Однако позднее она опубликовала видео с извинениями, заявив, что находилась на пике нервного срыва и не имела намерения оскорбить или унизить кого-либо.
"По ситуации в лагере "Мультфильм" в Крыму. Вожатую, оскорблявшую детей из Шебекино, днём уже отстранили от работы. В настоящее время компетентные органы уже проводят расследование", - написал Милехин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что с детьми работают психологи и медики из крымского лагеря "Бригантина Белогорья", а также планирует встретиться с родителями детей в субботу. По словам министра, эта ситуация подтверждает правильность подхода губернатора области к подбору сотрудников, где на работу в лагерь "Бригантина Белогорья" в Крыму приглашаются только белгородские вожатые и воспитатели, которые тщательно отбираются.
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