https://ria.ru/20230811/lager-1889593951.html

Детский лагерь в Удмуртии закрыли из-за микробов в питьевой воде

Детский лагерь в Удмуртии закрыли из-за микробов в питьевой воде - РИА Новости, 11.08.2023

Детский лагерь в Удмуртии закрыли из-за микробов в питьевой воде

Суд закрыл детский лагерь "Юность" в Удмуртии на 90 суток из-за микробов в питьевой воде, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:01

2023-08-11T17:01

2023-08-11T17:01

россия

происшествия

воткинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 11авг - РИА Новости. Суд закрыл детский лагерь "Юность" в Удмуртии на 90 суток из-за микробов в питьевой воде, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. Ранее удмуртский следком сообщал, что в лагере "Юность", расположенном в Воткинском районе, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 детей. Семнадцать детей были госпитализированы, остальные пострадавшие лечились амбулаторно. Управление Роспотребнадзора по региону сообщал, что в пробах готовой пищи и у семи сотрудников лагеря обнаружили норовирус. Больные работники были отстранены от работы, а лагерь временно закрыли. В сообщении пресс-службы говорится, что Воткинский районный суд признал лагерь "Юность" виновным по статье КоАП РФ " нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению". Суд установил, что в лагере для хозяйственно-питьевых целей используется водопроводная вода, не отвечающая требованиям безопасности, что представляет угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. "В пробах водопроводной воды, взятых 27 июля 2023 года из питьевого фонтанчика, расположенного на территории лагеря, из корпуса лагеря и подземного источника водоснабжения (скважины), обнаружено микробное загрязнение, представляющее угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний",- пояснили в пресс-службе. Отмечается, что в судебном заседании законный представитель лагеря вину в совершении правонарушения признал, результаты лабораторных исследований не оспаривал. "Суд, учитывая объём мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений, характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, возможность причинения вреда здоровью граждан, в том числе, несовершеннолетних детей, назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок на 90 суток",- сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20230811/kontrol-1889569259.html

https://ria.ru/20230811/lager-1889420744.html

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воткинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, воткинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)