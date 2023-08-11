https://ria.ru/20230811/lager-1889420744.html
Красноярская полиция выясняет обстоятельства конфликта в детском лагере
Красноярская полиция выясняет обстоятельства конфликта в детском лагере - РИА Новости, 11.08.2023
Красноярская полиция выясняет обстоятельства конфликта в детском лагере
Полиция разбирается в конфликте между несовершеннолетними в одном из детских лагерей на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:44
2023-08-11T08:44
2023-08-11T08:44
происшествия
красноярский край
шарыпово
минусинский район
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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Полиция разбирается в конфликте между несовершеннолетними в одном из детских лагерей на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. Ранее местный новостной портал NGS24 сообщил, что к ним в редакцию обратилась мать 13-летней школьницы из Шарыпова. Журналисты сообщили, что со слов матери девочку травили, была драка. Дочь звонила и умоляла забрать ее. Портал сообщает, ссылаясь на слова матери, что сотрудники лагеря не разнимали драку. Также в материале приводятся скриншоты сообщений, на которых дочь жалуется на притеснения и страх. "Полицейские проводят проверку по факту конфликта в одном из детских лагерей Минусинского района… На место происшествия выехали инспекторы по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела. Полицейские опросили участников конфликта, очевидцев, вожатых отряда, администрацию лагеря", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что сообщение о конфликте между несовершеннолетними в одном из детских оздоровительных лагерей поступило в полицию Минусинска еще в понедельник. В полиции отметили, что представителю 13-летней пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, шарыпово, минусинский район
Происшествия, Красноярский край, Шарыпово, Минусинский район
Красноярская полиция выясняет обстоятельства конфликта в детском лагере
Красноярская полиция проверяет жалобу на травлю школьницы в детском лагере
КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости.
Полиция разбирается в конфликте между несовершеннолетними в одном из детских лагерей на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале
.
Ранее местный новостной портал NGS24 сообщил, что к ним в редакцию обратилась мать 13-летней школьницы из Шарыпова. Журналисты сообщили, что со слов матери девочку травили, была драка. Дочь звонила и умоляла забрать ее. Портал сообщает, ссылаясь на слова матери, что сотрудники лагеря не разнимали драку. Также в материале приводятся скриншоты сообщений, на которых дочь жалуется на притеснения и страх.
«
"Полицейские проводят проверку по факту конфликта в одном из детских лагерей Минусинского района… На место происшествия выехали инспекторы по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела. Полицейские опросили участников конфликта, очевидцев, вожатых отряда, администрацию лагеря", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что сообщение о конфликте между несовершеннолетними в одном из детских оздоровительных лагерей поступило в полицию Минусинска еще в понедельник.
В полиции отметили, что представителю 13-летней пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
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