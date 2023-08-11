ЦБ прокомментировал гипотезы о связи курса рубля с оттоком капитала
Заботкин: гипотезы об ослаблении курса рубля из-за оттока капитала не обоснованы
© Владимир ТрефиловМонета в один рубль и денежные купюры
© Владимир Трефилов
Монета в один рубль и денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Решающим фактором в ситуации с текущим ослаблением курса рубля выступает динамика экспорта и импорта, а теории о связанности наблюдающейся динамики национальной валюты со значительными капитальными операциями не обоснована, заявил в выступлении зампред регулятора Алексей Заботкин.
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"Мы по-прежнему считаем, что решающим фактором является то, что происходит с экспортом и импортом товаров и услуг. Здесь важно сказать, что и экспорт, и импорт в последние месяцы, в июне и июле, близки к средним значениям за первое полугодие. Распространенным мнением является то, что если они близки к этим уровням, то вроде бы как и курс меняться не должен, что-то должно происходить с другими компонентами платежного баланса", - сказал он на пресс-конференции.
Зампред ЦБ отметил, что в то же время сейчас стоимость экспорта почти на треть меньше второй половины прошлого года, а стоимостной объем импорта возрос.
"Если бы возрастал отток капитала, то это должно было бы проявиться в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета и увеличения сальдо текущего счета... То, что мы видим по оперативной статистике - в июне-июле сальдо текущего счета находится на своих минимальных значениях за довольно длительную историю. Поэтому гипотезы, что изменения курса связаны с какими-то значительными операциями капитального характера, на текущий момент не очень обоснованы", - заключил Заботкин.