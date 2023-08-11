https://ria.ru/20230811/kurs-1889579188.html

Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля

Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля - РИА Новости, 11.08.2023

Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля

Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:53

2023-08-11T15:53

2023-08-11T16:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

алексей заботкин

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в пятницу."Вот эти новые инициативы, они будут реализованы в первом полугодии следующего года. Соответственно, как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей ", - заявил он, отвечая на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля.Заботкин ранее в мае говорил, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по обменному курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если в рамках идущих сейчас общественных обсуждений обзора денежно-кредитной политики придет к выводу, что это не будет создавать "неправильных сигналов" для рынка.Сейчас Банк России публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.

https://ria.ru/20230811/rubl-1889574733.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин