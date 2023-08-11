https://ria.ru/20230811/kurs-1889579188.html
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля - РИА Новости, 11.08.2023
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля
Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:53
2023-08-11T15:53
2023-08-11T16:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
алексей заботкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в пятницу."Вот эти новые инициативы, они будут реализованы в первом полугодии следующего года. Соответственно, как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей ", - заявил он, отвечая на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля.Заботкин ранее в мае говорил, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по обменному курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если в рамках идущих сейчас общественных обсуждений обзора денежно-кредитной политики придет к выводу, что это не будет создавать "неправильных сигналов" для рынка.Сейчас Банк России публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.
https://ria.ru/20230811/rubl-1889574733.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Алексей Заботкин
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля
Заботкин: ЦБ может начать публиковать прогноз по курсу рубля в 2024 году