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Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля - РИА Новости, 11.08.2023
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15:53 11.08.2023 (обновлено: 16:13 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/kurs-1889579188.html
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля - РИА Новости, 11.08.2023
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля
Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:53
2023-08-11T16:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
алексей заботкин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в пятницу."Вот эти новые инициативы, они будут реализованы в первом полугодии следующего года. Соответственно, как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей ", - заявил он, отвечая на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля.Заботкин ранее в мае говорил, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по обменному курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если в рамках идущих сейчас общественных обсуждений обзора денежно-кредитной политики придет к выводу, что это не будет создавать "неправильных сигналов" для рынка.Сейчас Банк России публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.
https://ria.ru/20230811/rubl-1889574733.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Алексей Заботкин
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля

Заботкин: ЦБ может начать публиковать прогноз по курсу рубля в 2024 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Вот эти новые инициативы, они будут реализованы в первом полугодии следующего года. Соответственно, как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей ", - заявил он, отвечая на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля.
Заботкин ранее в мае говорил, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по обменному курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, если в рамках идущих сейчас общественных обсуждений обзора денежно-кредитной политики придет к выводу, что это не будет создавать "неправильных сигналов" для рынка.
Сейчас Банк России публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию. При этом ожидания по курсу рубля ЦБ традиционно не предоставляет.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Алексей Заботкин
 
 
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