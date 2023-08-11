https://ria.ru/20230811/kuban-1889580188.html

На Кубани текстильная фабрика запустила программу стажировок молодых кадров

На Кубани текстильная фабрика запустила программу стажировок молодых кадров - РИА Новости, 11.08.2023

На Кубани текстильная фабрика запустила программу стажировок молодых кадров

Кубанское предприятие "Юг Текстиль" запустило собственное обучение молодых специалистов, проект финансируется в рамках краевой программы "Первая необходимость", РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:57

2023-08-11T15:57

2023-08-11T16:42

краснодарский край

работа

промышленность

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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Кубанское предприятие "Юг Текстиль" запустило собственное обучение молодых специалистов, проект финансируется в рамках краевой программы "Первая необходимость", стажеры помогают изготавливать продукцию для детских садов региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Фабрики Кубани запускают собственные программы стажировок молодых кадров. Краевые предприятия легпрома обучают начинающих специалистов навыкам работы в соответствии с профилем производства. "Юг Текстиль" - одна из первых фабрик, которая внедряет собственную программу стажировок", - говорится в сообщении. Отмечается, что обучение проводят на новом оборудовании, приобретенном при поддержке Фонда развития промышленности края в рамках программы "Первая необходимость". К стажировке уже приступили четыре начинающих специалиста, их работа полностью оплачивается. Это выпускники краевых колледжей и техникумов. Они помогают изготавливать партию продукции для детских садов региона, добавила руководитель краснодарского предприятия Наталья Бондаренко. Кадры для легкой промышленности готовят 10 колледжей и техникумов в девяти районах и городах Кубани. Ежегодно организации профессионального образования принимают 255 человек. В следующем году прием увеличат до 400 человек. Порядка 70% выпускников трудоустраиваются на швейные и текстильные фабрики или открывают свое дело, добавляют в пресс-службе. На сегодняшний момент в легкой промышленности Кубани работают свыше 100 фабрик и малых предприятий. В ближайшие три года им потребуется более одной тысячи специалистов, подчеркнул министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887443313.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230802/krasnodar-1887733308.html

https://ria.ru/20230810/konkurs-1889358101.html

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работа, промышленность