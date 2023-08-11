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На Кубани текстильная фабрика запустила программу стажировок молодых кадров - РИА Новости, 11.08.2023
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Краснодарский край
 
15:57 11.08.2023 (обновлено: 16:42 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/kuban-1889580188.html
На Кубани текстильная фабрика запустила программу стажировок молодых кадров
На Кубани текстильная фабрика запустила программу стажировок молодых кадров - РИА Новости, 11.08.2023
На Кубани текстильная фабрика запустила программу стажировок молодых кадров
Кубанское предприятие "Юг Текстиль" запустило собственное обучение молодых специалистов, проект финансируется в рамках краевой программы "Первая необходимость", РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:57
2023-08-11T16:42
краснодарский край
работа
промышленность
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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Кубанское предприятие "Юг Текстиль" запустило собственное обучение молодых специалистов, проект финансируется в рамках краевой программы "Первая необходимость", стажеры помогают изготавливать продукцию для детских садов региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Фабрики Кубани запускают собственные программы стажировок молодых кадров. Краевые предприятия легпрома обучают начинающих специалистов навыкам работы в соответствии с профилем производства. "Юг Текстиль" - одна из первых фабрик, которая внедряет собственную программу стажировок", - говорится в сообщении. Отмечается, что обучение проводят на новом оборудовании, приобретенном при поддержке Фонда развития промышленности края в рамках программы "Первая необходимость". К стажировке уже приступили четыре начинающих специалиста, их работа полностью оплачивается. Это выпускники краевых колледжей и техникумов. Они помогают изготавливать партию продукции для детских садов региона, добавила руководитель краснодарского предприятия Наталья Бондаренко. Кадры для легкой промышленности готовят 10 колледжей и техникумов в девяти районах и городах Кубани. Ежегодно организации профессионального образования принимают 255 человек. В следующем году прием увеличат до 400 человек. Порядка 70% выпускников трудоустраиваются на швейные и текстильные фабрики или открывают свое дело, добавляют в пресс-службе. На сегодняшний момент в легкой промышленности Кубани работают свыше 100 фабрик и малых предприятий. В ближайшие три года им потребуется более одной тысячи специалистов, подчеркнул министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.
https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887443313.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230802/krasnodar-1887733308.html
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работа, промышленность
Краснодарский край, Работа, Промышленность
На Кубани текстильная фабрика запустила программу стажировок молодых кадров

На Кубани текстильная фабрика запустила программу стажировок молодых кадров

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяКубанское предприятие "Юг Текстиль"
Кубанское предприятие Юг Текстиль - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Кубанское предприятие "Юг Текстиль" . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Кубанское предприятие "Юг Текстиль" запустило собственное обучение молодых специалистов, проект финансируется в рамках краевой программы "Первая необходимость", стажеры помогают изготавливать продукцию для детских садов региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Фабрики Кубани запускают собственные программы стажировок молодых кадров. Краевые предприятия легпрома обучают начинающих специалистов навыкам работы в соответствии с профилем производства. "Юг Текстиль" - одна из первых фабрик, которая внедряет собственную программу стажировок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обучение проводят на новом оборудовании, приобретенном при поддержке Фонда развития промышленности края в рамках программы "Первая необходимость".
К стажировке уже приступили четыре начинающих специалиста, их работа полностью оплачивается. Это выпускники краевых колледжей и техникумов. Они помогают изготавливать партию продукции для детских садов региона, добавила руководитель краснодарского предприятия Наталья Бондаренко.
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Кадры для легкой промышленности готовят 10 колледжей и техникумов в девяти районах и городах Кубани. Ежегодно организации профессионального образования принимают 255 человек. В следующем году прием увеличат до 400 человек. Порядка 70% выпускников трудоустраиваются на швейные и текстильные фабрики или открывают свое дело, добавляют в пресс-службе.
На сегодняшний момент в легкой промышленности Кубани работают свыше 100 фабрик и малых предприятий. В ближайшие три года им потребуется более одной тысячи специалистов, подчеркнул министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.
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