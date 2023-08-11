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В Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным - РИА Новости, 11.08.2023
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Новости Подмосковья
 
13:31 11.08.2023 (обновлено: 14:08 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/kotelnye-1889539952.html
В Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным
В Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным - РИА Новости, 11.08.2023
В Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным
Дома, оставшиеся без горячей воды после взрыва в Сергиевом Посаде, подключили к мобильным котельным, горячая вода появится там через пару часов, сообщил... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:31
2023-08-11T14:08
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
сергиев посад
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дома, оставшиеся без горячей воды после взрыва в Сергиевом Посаде, подключили к мобильным котельным, горячая вода появится там через пару часов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. "От взрыва повреждена заводская котельная, без горячей воды оставались 12 домов. Сегодня мы подключили их к мобильной котельной, горячая вода в домах есть или появится в течение нескольких часов. Это временное решение, дальше расскажу, какое будет постоянное", - написал Воробьев. По данным пресс-службы министерства энергетики Московской области, благодаря работе мобильных котельных горячая вода уже запущена в девяти домах."Запущено ГВС пока в девять домов. Ещё три оставшиеся - до конца дня, но это всё не быстро, потому что пока прогреется, пока воздух", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позднее в Минздраве РФ сообщили, что в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров.
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происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Сергиев Посад, Новости Подмосковья
В Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным

Воробьев: в Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным

© Фото : Правительство Московской областиПовреждения многоквартирного дома в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Повреждения многоквартирного дома в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Правительство Московской области
Повреждения многоквартирного дома в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дома, оставшиеся без горячей воды после взрыва в Сергиевом Посаде, подключили к мобильным котельным, горячая вода появится там через пару часов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
«
"От взрыва повреждена заводская котельная, без горячей воды оставались 12 домов. Сегодня мы подключили их к мобильной котельной, горячая вода в домах есть или появится в течение нескольких часов. Это временное решение, дальше расскажу, какое будет постоянное", - написал Воробьев.
По данным пресс-службы министерства энергетики Московской области, благодаря работе мобильных котельных горячая вода уже запущена в девяти домах.
«
"Запущено ГВС пока в девять домов. Ещё три оставшиеся - до конца дня, но это всё не быстро, потому что пока прогреется, пока воздух", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позднее в Минздраве РФ сообщили, что в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров.
Взрыв в Сергиевом Посаде
© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанк

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

Машины противопожарной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Главный вход Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 10
© Фото : ГСУ СК России по Московской области

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
1 из 10

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Новости ПодмосковьяПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВзрыв на складе в Сергиевом ПосадеСергиев Посад
 
 
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