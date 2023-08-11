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В Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным

В Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным - РИА Новости, 11.08.2023

В Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным

Дома, оставшиеся без горячей воды после взрыва в Сергиевом Посаде, подключили к мобильным котельным, горячая вода появится там через пару часов, сообщил... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:31

2023-08-11T13:31

2023-08-11T14:08

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

взрыв на складе в сергиевом посаде

сергиев посад

новости подмосковья

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дома, оставшиеся без горячей воды после взрыва в Сергиевом Посаде, подключили к мобильным котельным, горячая вода появится там через пару часов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. "От взрыва повреждена заводская котельная, без горячей воды оставались 12 домов. Сегодня мы подключили их к мобильной котельной, горячая вода в домах есть или появится в течение нескольких часов. Это временное решение, дальше расскажу, какое будет постоянное", - написал Воробьев. По данным пресс-службы министерства энергетики Московской области, благодаря работе мобильных котельных горячая вода уже запущена в девяти домах."Запущено ГВС пока в девять домов. Ещё три оставшиеся - до конца дня, но это всё не быстро, потому что пока прогреется, пока воздух", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позднее в Минздраве РФ сообщили, что в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров.

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад