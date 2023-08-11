https://ria.ru/20230811/kot-1889531501.html
Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе
Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе - РИА Новости, 11.08.2023
Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе
Кот Беляш из аварийно-спасательной службы Вологды похудел на два кило и вернулся к активной работе, рассказала РИА Новости представитель службы Надежда Сашина. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:02
2023-08-11T13:02
2023-08-11T14:00
хорошие новости
вологда
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887824996_0:276:1080:884_1920x0_80_0_0_852d8304801f632c8aac26b817c9477c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Кот Беляш из аварийно-спасательной службы Вологды похудел на два кило и вернулся к активной работе, рассказала РИА Новости представитель службы Надежда Сашина. "Беляш вернулся на работу — уже неделю выезжает со спасателями. Кот был рад изменениям: у него всегда улица есть, всегда много пространства бегать, а тут раз — и бедолагу в квартире закрыли", — сказала она. В начале августа стало известно, что Беляша отстранили от службы из-за лишнего веса и отравления. Кота посадили на диету и отправили на лечение домой к одному из сотрудников. "Рацион кардинально поменялся. Меньше корма, больше движения. Купили новых игрушек", — рассказал Сашина.Она добавила, что ограничение в питании первое время Беляшу давалось с трудом: кот устраивал "голодные обмороки". "Пока кушаешь сидишь, он придет, будет пилить взглядом, потом встает на задние лапки, привстает и падает на спину лапами кверху", — объяснила Сашина.По словам собеседницы агентства, за две недели Беляш похудел и теперь весит 5,5 килограмма — это нормальный вес для годовалого кота.
https://ria.ru/20220330/kot-1780837811.html
https://ria.ru/20230127/sobaki-1847840012.html
вологда
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887824996_0:74:1080:884_1920x0_80_0_0_1eef3729ec645412c7a445c828dbb87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологда, россия
Хорошие новости, Вологда, Россия
Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе
Кот Беляш похудел на два килограмма и вернулся к активной работе со спасателями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Кот Беляш из аварийно-спасательной службы Вологды похудел на два кило и вернулся к активной работе, рассказала РИА Новости представитель службы Надежда Сашина.
"Беляш вернулся на работу — уже неделю выезжает со спасателями. Кот был рад изменениям: у него всегда улица есть, всегда много пространства бегать, а тут раз — и бедолагу в квартире закрыли", — сказала она.
Кот Пузик спас хозяина на пожаре в саратовской многоэтажке
В начале августа стало известно, что Беляша отстранили от службы из-за лишнего веса и отравления. Кота посадили на диету и отправили на лечение домой к одному из сотрудников.
"Рацион кардинально поменялся. Меньше корма, больше движения. Купили новых игрушек", — рассказал Сашина.
Она добавила, что ограничение в питании первое время Беляшу давалось с трудом: кот устраивал "голодные обмороки".
"Пока кушаешь сидишь, он придет, будет пилить взглядом, потом встает на задние лапки, привстает и падает на спину лапами кверху", — объяснила Сашина.
По словам собеседницы агентства, за две недели Беляш похудел и теперь весит 5,5 килограмма — это нормальный вес для годовалого кота.
В Кузбассе сотрудница полиции спасла пса от стаи диких собак