https://ria.ru/20230811/kot-1889531501.html

Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе

Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе - РИА Новости, 11.08.2023

Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе

Кот Беляш из аварийно-спасательной службы Вологды похудел на два кило и вернулся к активной работе, рассказала РИА Новости представитель службы Надежда Сашина. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:02

2023-08-11T13:02

2023-08-11T14:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Кот Беляш из аварийно-спасательной службы Вологды похудел на два кило и вернулся к активной работе, рассказала РИА Новости представитель службы Надежда Сашина. "Беляш вернулся на работу — уже неделю выезжает со спасателями. Кот был рад изменениям: у него всегда улица есть, всегда много пространства бегать, а тут раз — и бедолагу в квартире закрыли", — сказала она. В начале августа стало известно, что Беляша отстранили от службы из-за лишнего веса и отравления. Кота посадили на диету и отправили на лечение домой к одному из сотрудников. "Рацион кардинально поменялся. Меньше корма, больше движения. Купили новых игрушек", — рассказал Сашина.Она добавила, что ограничение в питании первое время Беляшу давалось с трудом: кот устраивал "голодные обмороки". "Пока кушаешь сидишь, он придет, будет пилить взглядом, потом встает на задние лапки, привстает и падает на спину лапами кверху", — объяснила Сашина.По словам собеседницы агентства, за две недели Беляш похудел и теперь весит 5,5 килограмма — это нормальный вес для годовалого кота.

https://ria.ru/20220330/kot-1780837811.html

https://ria.ru/20230127/sobaki-1847840012.html

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