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Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе - РИА Новости, 11.08.2023
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13:02 11.08.2023 (обновлено: 14:00 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/kot-1889531501.html
Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе
Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе - РИА Новости, 11.08.2023
Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе
Кот Беляш из аварийно-спасательной службы Вологды похудел на два кило и вернулся к активной работе, рассказала РИА Новости представитель службы Надежда Сашина. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:02
2023-08-11T14:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Кот Беляш из аварийно-спасательной службы Вологды похудел на два кило и вернулся к активной работе, рассказала РИА Новости представитель службы Надежда Сашина. "Беляш вернулся на работу — уже неделю выезжает со спасателями. Кот был рад изменениям: у него всегда улица есть, всегда много пространства бегать, а тут раз — и бедолагу в квартире закрыли", — сказала она. В начале августа стало известно, что Беляша отстранили от службы из-за лишнего веса и отравления. Кота посадили на диету и отправили на лечение домой к одному из сотрудников. "Рацион кардинально поменялся. Меньше корма, больше движения. Купили новых игрушек", — рассказал Сашина.Она добавила, что ограничение в питании первое время Беляшу давалось с трудом: кот устраивал "голодные обмороки". "Пока кушаешь сидишь, он придет, будет пилить взглядом, потом встает на задние лапки, привстает и падает на спину лапами кверху", — объяснила Сашина.По словам собеседницы агентства, за две недели Беляш похудел и теперь весит 5,5 килограмма — это нормальный вес для годовалого кота.
https://ria.ru/20220330/kot-1780837811.html
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Хорошие новости, Вологда, Россия
Кот-спасатель по кличке Беляш похудел и вернулся к работе

Кот Беляш похудел на два килограмма и вернулся к активной работе со спасателями

© Фото : Спасатели Вологда/ВКонтактеКот Беляш
Кот Беляш - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Спасатели Вологда/ВКонтакте
Кот Беляш
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Кот Беляш из аварийно-спасательной службы Вологды похудел на два кило и вернулся к активной работе, рассказала РИА Новости представитель службы Надежда Сашина.
"Беляш вернулся на работу — уже неделю выезжает со спасателями. Кот был рад изменениям: у него всегда улица есть, всегда много пространства бегать, а тут раз — и бедолагу в квартире закрыли", — сказала она.
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В начале августа стало известно, что Беляша отстранили от службы из-за лишнего веса и отравления. Кота посадили на диету и отправили на лечение домой к одному из сотрудников.
"Рацион кардинально поменялся. Меньше корма, больше движения. Купили новых игрушек", — рассказал Сашина.
Она добавила, что ограничение в питании первое время Беляшу давалось с трудом: кот устраивал "голодные обмороки".
"Пока кушаешь сидишь, он придет, будет пилить взглядом, потом встает на задние лапки, привстает и падает на спину лапами кверху", — объяснила Сашина.
По словам собеседницы агентства, за две недели Беляш похудел и теперь весит 5,5 килограмма — это нормальный вес для годовалого кота.
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