https://ria.ru/20230811/kosmos-1889461530.html
МИД Китая заявил, что страна не заинтересована в "космической гонке"
МИД Китая заявил, что страна не заинтересована в "космической гонке" - РИА Новости, 11.08.2023
МИД Китая заявил, что страна не заинтересована в "космической гонке"
Китай не заинтересован в "космической гонке", призывает США прекратить безосновательные спекуляции вокруг этой темы, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:44
2023-08-11T10:44
2023-08-11T10:55
китай
в мире
космос - риа наука
сша
россия
билл нельсон
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870438395_122:131:3072:1790_1920x0_80_0_0_9d872d3a6eeff850a89a1a41e3fe4e35.jpg
ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Китай не заинтересован в "космической гонке", призывает США прекратить безосновательные спекуляции вокруг этой темы, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил, что Россия не может совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, в которые способны США и Китай, а значит в новой космической гонке участвуют лишь Вашингтон и Пекин."Китай не заинтересован в участии в "космической гонке" с какой бы то ни было страной, решительно выступает против вепонизации космоса и превращения его в поле боя, а также против гонки вооружений в космосе", - заявили агентству в МИД КНР. Отмечается, что "Китай призывает США прекратить безосновательные спекуляции и безответственные поступки, и также предпринять конкретные действия для поддержания мира и спокойствия в космическом пространстве".Также внешнеполитическое ведомство Китая отметило, что США говорят о желании защитить интересы всего мира, но по факту захватывают космические ресурсы ради личной выгоды и подрывают мир в космосе. "США в директивных документах министерства обороны открыто определяют космическое пространство как "территорию для сражений" и "приоритетную область развития национальной военной мощи", они стремятся к военной гегемонии в космическом пространстве и обостряют гонку вооружений в космосе, что представляет серьезный вызов для космической безопасности", - заявили в МИД КНР."Космос должен стать пространством для взаимовыгодного сотрудничества, а не ареной для соперничества стран", - указали в МИД. В ведомстве добавили, что Китай всегда осуществлял деятельность по использованию космического пространства в мирных целях в соответствии с международным правом и международной практикой, а также активно развивал международное сотрудничество в сфере космоса.
https://ria.ru/20230808/luna-1888712100.html
https://ria.ru/20230701/luna-1881595031.html
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870438395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da0e6afaaea7b24b459ac5eb455f523e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, космос - риа наука, сша, россия, билл нельсон, мид кнр
Китай, В мире, Космос - РИА Наука, США, Россия, Билл Нельсон, МИД КНР
МИД Китая заявил, что страна не заинтересована в "космической гонке"
МИД КНР призвал США не спекулировать вокруг участия Пекина в "космической гонке"
ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Китай не заинтересован в "космической гонке", призывает США прекратить безосновательные спекуляции вокруг этой темы, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее глава американского космического агентства Билл Нельсон
заявил, что Россия
не может совершить посадку космонавтов на Луну
в те сроки, в которые способны США и Китай, а значит в новой космической гонке участвуют лишь Вашингтон
и Пекин
.
Главный космический старт года. Россия готова к возвращению на Луну
"Китай не заинтересован в участии в "космической гонке" с какой бы то ни было страной, решительно выступает против вепонизации космоса и превращения его в поле боя, а также против гонки вооружений в космосе", - заявили агентству в МИД КНР. Отмечается, что "Китай призывает США прекратить безосновательные спекуляции и безответственные поступки, и также предпринять конкретные действия для поддержания мира и спокойствия в космическом пространстве".
Также внешнеполитическое ведомство Китая отметило, что США говорят о желании защитить интересы всего мира, но по факту захватывают космические ресурсы ради личной выгоды и подрывают мир в космосе. "США в директивных документах министерства обороны открыто определяют космическое пространство как "территорию для сражений" и "приоритетную область развития национальной военной мощи", они стремятся к военной гегемонии в космическом пространстве и обостряют гонку вооружений в космосе, что представляет серьезный вызов для космической безопасности", - заявили в МИД КНР.
"Космос должен стать пространством для взаимовыгодного сотрудничества, а не ареной для соперничества стран", - указали в МИД. В ведомстве добавили, что Китай всегда осуществлял деятельность по использованию космического пространства в мирных целях в соответствии с международным правом и международной практикой, а также активно развивал международное сотрудничество в сфере космоса.
Китай вскоре может начать добычу ископаемых на Луне, пишут СМИ