https://ria.ru/20230811/kosmos-1889461530.html

МИД Китая заявил, что страна не заинтересована в "космической гонке"

МИД Китая заявил, что страна не заинтересована в "космической гонке" - РИА Новости, 11.08.2023

МИД Китая заявил, что страна не заинтересована в "космической гонке"

Китай не заинтересован в "космической гонке", призывает США прекратить безосновательные спекуляции вокруг этой темы, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:44

2023-08-11T10:44

2023-08-11T10:55

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ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Китай не заинтересован в "космической гонке", призывает США прекратить безосновательные спекуляции вокруг этой темы, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее глава американского космического агентства Билл Нельсон заявил, что Россия не может совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, в которые способны США и Китай, а значит в новой космической гонке участвуют лишь Вашингтон и Пекин."Китай не заинтересован в участии в "космической гонке" с какой бы то ни было страной, решительно выступает против вепонизации космоса и превращения его в поле боя, а также против гонки вооружений в космосе", - заявили агентству в МИД КНР. Отмечается, что "Китай призывает США прекратить безосновательные спекуляции и безответственные поступки, и также предпринять конкретные действия для поддержания мира и спокойствия в космическом пространстве".Также внешнеполитическое ведомство Китая отметило, что США говорят о желании защитить интересы всего мира, но по факту захватывают космические ресурсы ради личной выгоды и подрывают мир в космосе. "США в директивных документах министерства обороны открыто определяют космическое пространство как "территорию для сражений" и "приоритетную область развития национальной военной мощи", они стремятся к военной гегемонии в космическом пространстве и обостряют гонку вооружений в космосе, что представляет серьезный вызов для космической безопасности", - заявили в МИД КНР."Космос должен стать пространством для взаимовыгодного сотрудничества, а не ареной для соперничества стран", - указали в МИД. В ведомстве добавили, что Китай всегда осуществлял деятельность по использованию космического пространства в мирных целях в соответствии с международным правом и международной практикой, а также активно развивал международное сотрудничество в сфере космоса.

https://ria.ru/20230808/luna-1888712100.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, в мире, космос - риа наука, сша, россия, билл нельсон, мид кнр