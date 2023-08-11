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Борисов пригласил в космонавты девочку, посетившую Восточный - РИА Новости, 11.08.2023
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Хорошие новости
 
04:35 11.08.2023 (обновлено: 05:00 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/kosmonavt-1889409075.html
Борисов пригласил в космонавты девочку, посетившую Восточный
Борисов пригласил в космонавты девочку, посетившую Восточный - РИА Новости, 11.08.2023
Борисов пригласил в космонавты девочку, посетившую Восточный
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов позвал Дарью Арсеньеву, которая просила у президента Владимира Путина поездку на космодром Восточный, в будущий отряд... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T04:35
2023-08-11T05:00
хорошие новости
земля
россия
юрий борисов (роскосмос)
общество
восточный (космодром)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов позвал Дарью Арсеньеву, которая просила у президента Владимира Путина поездку на космодром Восточный, в будущий отряд космонавтов, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Будем ждать тебя в нашей отрасли... Я зарезервирую место в будущем отряде космонавтов. Так что, если здоровье позволит и желание будет, будем ждать в нашей семье&quot;, — сказал Борисов.Он также подарил ей макет ракеты "Союз" и вручил памятную медаль участника запуска станции "Луны-25".Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час и десять минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли.Арсеньева — двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году — в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году — в сфере "Технологии и космос". В июле на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" она рассказала Путину, как благодаря победе в этой олимпиаде ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане. Там она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. Также Дарья передала главе государства в подарок книгу о своем родном городе — Старой Руссе.
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земля, россия, юрий борисов (роскосмос), общество, восточный (космодром)
Хорошие новости, Земля, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Общество, Восточный (космодром)
Борисов пригласил в космонавты девочку, посетившую Восточный

Борисов пригласил в космонавты девочку, попросившую "путёвку" на Восточный

© Pixabay / PIRO4DКосмонавт
Космонавт - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Pixabay / PIRO4D
Космонавт . Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов позвал Дарью Арсеньеву, которая просила у президента Владимира Путина поездку на космодром Восточный, в будущий отряд космонавтов, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Будем ждать тебя в нашей отрасли... Я зарезервирую место в будущем отряде космонавтов. Так что, если здоровье позволит и желание будет, будем ждать в нашей семье", — сказал Борисов.

Он также подарил ей макет ракеты "Союз" и вручил памятную медаль участника запуска станции "Луны-25".
Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час и десять минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли.
Арсеньева — двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году — в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году — в сфере "Технологии и космос". В июле на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" она рассказала Путину, как благодаря победе в этой олимпиаде ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане. Там она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. Также Дарья передала главе государства в подарок книгу о своем родном городе — Старой Руссе.
Подготовка к запуску Луны-25 на космодроме Восточный
Станция "Луна-25" вышла на траекторию полета к Луне
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