Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали необычную причину уничтожения страны - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 11.08.2023 (обновлено: 06:59 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/korruptsiya-1889408809.html
На Украине назвали необычную причину уничтожения страны
На Украине назвали необычную причину уничтожения страны - РИА Новости, 11.08.2023
На Украине назвали необычную причину уничтожения страны
Украина не сможет существовать без коррумпированной системы, заявил местный психолог Олег Хомяк в интервью каналу Alpha Media. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T04:35
2023-08-11T06:59
в мире
украина
сша
киев
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788337128_0:9:3196:1807_1920x0_80_0_0_784a454a39bc2c6a41c489db8b513abd.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина не сможет существовать без коррумпированной системы, заявил местный психолог Олег Хомяк в интервью каналу Alpha Media."Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Это, может быть, ужасно выглядит. Коррупция придает смысл существованию государственной власти", — высказался психолог.Он также упомянул о том, что украинские власти напрасно думают, что избавление от всего русского приведет к прогрессу. Хомяк назвал сумасшедшей идею о том, что бойкотирование какого-либо русского писателя-классика спровоцирует "расцвет" Украины.Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержкой, говорилось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Америкой помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.
https://ria.ru/20230705/oruzhie-1882408296.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788337128_467:0:3196:2047_1920x0_80_0_0_c65f3e037501754ddd099cccfc984123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Киев, Государственный департамент США
На Украине назвали необычную причину уничтожения страны

Психолог Хомяк заявил, что Украина не сможет существовать без коррупции

© AP Photo / Virginia MayoЛюди с флагами Украины в Брюсселе
Люди с флагами Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди с флагами Украины в Брюсселе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина не сможет существовать без коррумпированной системы, заявил местный психолог Олег Хомяк в интервью каналу Alpha Media.
«
"Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Это, может быть, ужасно выглядит. Коррупция придает смысл существованию государственной власти", — высказался психолог.
Он также упомянул о том, что украинские власти напрасно думают, что избавление от всего русского приведет к прогрессу. Хомяк назвал сумасшедшей идею о том, что бойкотирование какого-либо русского писателя-классика спровоцирует "расцвет" Украины.
Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержкой, говорилось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Америкой помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине, пишут СМИ
5 июля, 16:36
 
В миреУкраинаСШАКиевГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала