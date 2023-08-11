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На Украине назвали необычную причину уничтожения страны
На Украине назвали необычную причину уничтожения страны - РИА Новости, 11.08.2023
На Украине назвали необычную причину уничтожения страны
Украина не сможет существовать без коррумпированной системы, заявил местный психолог Олег Хомяк в интервью каналу Alpha Media. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T04:35
2023-08-11T04:35
2023-08-11T06:59
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина не сможет существовать без коррумпированной системы, заявил местный психолог Олег Хомяк в интервью каналу Alpha Media."Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Это, может быть, ужасно выглядит. Коррупция придает смысл существованию государственной власти", — высказался психолог.Он также упомянул о том, что украинские власти напрасно думают, что избавление от всего русского приведет к прогрессу. Хомяк назвал сумасшедшей идею о том, что бойкотирование какого-либо русского писателя-классика спровоцирует "расцвет" Украины.Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержкой, говорилось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Америкой помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.
https://ria.ru/20230705/oruzhie-1882408296.html
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В мире, Украина, США, Киев, Государственный департамент США
На Украине назвали необычную причину уничтожения страны
Психолог Хомяк заявил, что Украина не сможет существовать без коррупции