https://ria.ru/20230811/korabl-1889616971.html

Корабль-храм посетит отдаленные деревни на Оби

Корабль-храм посетит отдаленные деревни на Оби - РИА Новости, 11.08.2023

Корабль-храм посетит отдаленные деревни на Оби

Корабль-храм "Святой апостол Андрей Первозванный" отправился в рейс по Оби, до 26 августа священнослужители, врачи и социальные работники посетят 47 населенных... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T22:36

2023-08-11T22:36

2023-08-11T22:36

религия

новосибирский район

обь

русская православная церковь

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Корабль-храм "Святой апостол Андрей Первозванный" отправился в рейс по Оби, до 26 августа священнослужители, врачи и социальные работники посетят 47 населенных пунктов и окажут жителям духовную, врачебную и социальную помощь, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. "10 августа 2023 года в очередной рейс отправился корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный". В этом году миссионеры отправятся вверх по Оби и посетят 47 населенных пунктов Искитимского, Ордынского, Сузунского и Новосибирского районов. Плавание продлится до 26 августа", - сказано в сообщении. По данным на сайте, эта духовно-просветительская и благотворительная миссия организована Новосибирской митрополией при поддержке региональных властей - "священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники работают в труднодоступных населенных пунктах и оказывают местным жителям духовную, врачебную, социальную помощь". По данным РПЦ, первый благотворительный рейс по Оби корабль-церковь "Андрей Первозванный" совершил в 1996 году. "За годы работы корабля-церкви около 120 тысяч человек смогли пообщаться со священнослужителями, пройти медицинское обследование, получить консультации специалистов социальной защиты, а малообеспеченные жители — безвозмездную адресную материальную помощь. Участники акции посетили более ста отдаленных населенных пунктов в семи районах области, расположенных вдоль реки Обь", - заключили в Церкви.

https://ria.ru/20230802/svo-1887594190.html

новосибирский район

обь

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новосибирский район, обь, русская православная церковь