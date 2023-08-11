https://ria.ru/20230811/kontrol-1889569259.html

В ГД попросили СК проконтролировать случай с насилием над ребенком в лагере

В ГД попросили СК проконтролировать случай с насилием над ребенком в лагере - РИА Новости, 11.08.2023

В ГД попросили СК проконтролировать случай с насилием над ребенком в лагере

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:03

2023-08-11T15:03

2023-08-11T15:03

россия

ставропольский край

невинномысск

александр бастрыкин

игорь краснов

яна лантратова

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с возможным избиением и насилием сексуального характера в отношении мальчика в детском лагере в Свердловской области со стороны других детей и высказаться по вопросу снижения возраста уголовной ответственности за преступления сексуального характера. Это следует из соответствующего письма главы комиссии ГД, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Накануне портал E1.RU сообщил со ссылкой на слова женщины из Екатеринбурга о том, что ее семилетний ребенок, вернувшись с отдыха в детском лагере "Уральские самоцветы", заявил об избиениях и насилии сексуального характера со стороны других детей. Родители обратились к руководству лагеря, но, как сообщается, не добились какой-то реакции. По словам матери, объектом издевательств в лагере был не только ее ребенок. Указывалось, что родители мальчика сообщили о происшествии в местные силовые органы, а также готовят гражданский иск в отношении лагеря. В своем письме Останина просит Бастрыкина взять под личный контроль "расследование преступлений, совершенных в отношении ребенка в детском лагере "Уральские самоцветы". Призывается также "проверить директора и педагогов лагеря, которые не смогли предотвратить совершение таких тяжких преступлений в отношении ребёнка, позволяя целую смену другим детям осуществлять в отношении него насильственные действия". "Вынуждена ещё раз обратиться к Вам <...> с просьбой высказать Ваше мнение относительно снижения возраста уголовной ответственности за преступления сексуального характера", - также говорится в обращении Останиной. По ее данным, "подобного рода преступления текущим летом были совершены и в других организациях детского отдыха и оздоровления детей". В качестве примера она привела ситуацию 29 июля в детском лагере Анапы, где "также были совершены преступления против половой неприкосновенности в отношении пятерых несовершеннолетних, в возрасте 10-13 лет". Глава комитета ГД также обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку и выяснить, какие органы и должностные лица региона должны были отвечать за безопасность детей, а также привлечь их к ответственности, если они виновны в халатности. Документ также имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в августе Останина также направляла Бастрыкину депутатский запрос по факту избиения мальчика в детском лагере. П ее данным ЧП произошло в городе Невинномысск Ставропольского края, сверстники избили ребенка ночью, это привело к частичной потере зрения, мальчик находился в глазной микрохирургии. Кроме того, этим летом первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками". Это стало ее реакцией на сообщение СУСК РФ в Краснодарском крае о задержании 49-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. Отмечалось , что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.

https://ria.ru/20230804/izbienie-1888240961.html

https://ria.ru/20230807/otdykh-1888570518.html

https://ria.ru/20230807/stafilokokk-1888741372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ставропольский край, невинномысск, александр бастрыкин, игорь краснов, яна лантратова, госдума рф, происшествия