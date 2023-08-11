Рейтинг@Mail.ru
В ГД попросили СК проконтролировать случай с насилием над ребенком в лагере - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/kontrol-1889569259.html
В ГД попросили СК проконтролировать случай с насилием над ребенком в лагере
В ГД попросили СК проконтролировать случай с насилием над ребенком в лагере - РИА Новости, 11.08.2023
В ГД попросили СК проконтролировать случай с насилием над ребенком в лагере
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:03
2023-08-11T15:03
россия
ставропольский край
невинномысск
александр бастрыкин
игорь краснов
яна лантратова
госдума рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с возможным избиением и насилием сексуального характера в отношении мальчика в детском лагере в Свердловской области со стороны других детей и высказаться по вопросу снижения возраста уголовной ответственности за преступления сексуального характера. Это следует из соответствующего письма главы комиссии ГД, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Накануне портал E1.RU сообщил со ссылкой на слова женщины из Екатеринбурга о том, что ее семилетний ребенок, вернувшись с отдыха в детском лагере "Уральские самоцветы", заявил об избиениях и насилии сексуального характера со стороны других детей. Родители обратились к руководству лагеря, но, как сообщается, не добились какой-то реакции. По словам матери, объектом издевательств в лагере был не только ее ребенок. Указывалось, что родители мальчика сообщили о происшествии в местные силовые органы, а также готовят гражданский иск в отношении лагеря. В своем письме Останина просит Бастрыкина взять под личный контроль "расследование преступлений, совершенных в отношении ребенка в детском лагере "Уральские самоцветы". Призывается также "проверить директора и педагогов лагеря, которые не смогли предотвратить совершение таких тяжких преступлений в отношении ребёнка, позволяя целую смену другим детям осуществлять в отношении него насильственные действия". "Вынуждена ещё раз обратиться к Вам &lt;...&gt; с просьбой высказать Ваше мнение относительно снижения возраста уголовной ответственности за преступления сексуального характера", - также говорится в обращении Останиной. По ее данным, "подобного рода преступления текущим летом были совершены и в других организациях детского отдыха и оздоровления детей". В качестве примера она привела ситуацию 29 июля в детском лагере Анапы, где "также были совершены преступления против половой неприкосновенности в отношении пятерых несовершеннолетних, в возрасте 10-13 лет". Глава комитета ГД также обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку и выяснить, какие органы и должностные лица региона должны были отвечать за безопасность детей, а также привлечь их к ответственности, если они виновны в халатности. Документ также имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в августе Останина также направляла Бастрыкину депутатский запрос по факту избиения мальчика в детском лагере. П ее данным ЧП произошло в городе Невинномысск Ставропольского края, сверстники избили ребенка ночью, это привело к частичной потере зрения, мальчик находился в глазной микрохирургии. Кроме того, этим летом первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками". Это стало ее реакцией на сообщение СУСК РФ в Краснодарском крае о задержании 49-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. Отмечалось , что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.
https://ria.ru/20230804/izbienie-1888240961.html
https://ria.ru/20230807/otdykh-1888570518.html
https://ria.ru/20230807/stafilokokk-1888741372.html
россия
ставропольский край
невинномысск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_499:579:2457:2048_1920x0_80_0_0_4aac2d8b5eac11be4053b6e81bbcd994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ставропольский край, невинномысск, александр бастрыкин, игорь краснов, яна лантратова, госдума рф, происшествия
Россия, Ставропольский край, Невинномысск, Александр Бастрыкин, Игорь Краснов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Происшествия
В ГД попросили СК проконтролировать случай с насилием над ребенком в лагере

В ГД просят взять на контроль случай с насилием над ребенком в лагере на Урале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с возможным избиением и насилием сексуального характера в отношении мальчика в детском лагере в Свердловской области со стороны других детей и высказаться по вопросу снижения возраста уголовной ответственности за преступления сексуального характера.
Это следует из соответствующего письма главы комиссии ГД, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В ГД попросили СК разобраться в инциденте с дракой в лагере на Ставрополье
4 августа, 16:57
Накануне портал E1.RU сообщил со ссылкой на слова женщины из Екатеринбурга о том, что ее семилетний ребенок, вернувшись с отдыха в детском лагере "Уральские самоцветы", заявил об избиениях и насилии сексуального характера со стороны других детей. Родители обратились к руководству лагеря, но, как сообщается, не добились какой-то реакции. По словам матери, объектом издевательств в лагере был не только ее ребенок. Указывалось, что родители мальчика сообщили о происшествии в местные силовые органы, а также готовят гражданский иск в отношении лагеря.
В своем письме Останина просит Бастрыкина взять под личный контроль "расследование преступлений, совершенных в отношении ребенка в детском лагере "Уральские самоцветы". Призывается также "проверить директора и педагогов лагеря, которые не смогли предотвратить совершение таких тяжких преступлений в отношении ребёнка, позволяя целую смену другим детям осуществлять в отношении него насильственные действия".
"Вынуждена ещё раз обратиться к Вам <...> с просьбой высказать Ваше мнение относительно снижения возраста уголовной ответственности за преступления сексуального характера", - также говорится в обращении Останиной.
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Сенатор призвал ограничить массовый детский отдых за границей
7 августа, 10:56
По ее данным, "подобного рода преступления текущим летом были совершены и в других организациях детского отдыха и оздоровления детей". В качестве примера она привела ситуацию 29 июля в детском лагере Анапы, где "также были совершены преступления против половой неприкосновенности в отношении пятерых несовершеннолетних, в возрасте 10-13 лет".
Глава комитета ГД также обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку и выяснить, какие органы и должностные лица региона должны были отвечать за безопасность детей, а также привлечь их к ответственности, если они виновны в халатности. Документ также имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в августе Останина также направляла Бастрыкину депутатский запрос по факту избиения мальчика в детском лагере. П ее данным ЧП произошло в городе Невинномысск Ставропольского края, сверстники избили ребенка ночью, это привело к частичной потере зрения, мальчик находился в глазной микрохирургии.
Кроме того, этим летом первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками". Это стало ее реакцией на сообщение СУСК РФ в Краснодарском крае о задержании 49-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. Отмечалось , что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Стала известна причина заболевания детей в тульском лагере
7 августа, 21:48
 
РоссияСтавропольский крайНевинномысскАлександр БастрыкинИгорь КрасновЯна ЛантратоваГосдума РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала