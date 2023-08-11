https://ria.ru/20230811/kitay-1889440698.html
В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае
В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.08.2023
В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае
Туристические аккаунты Хабаровского края появились в популярных интернет-сервисах Китая, сообщила министр туризма края Екатерина Пунтус. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:12
2023-08-11T12:12
2023-08-11T12:12
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
хабаровский край
китай
weibo
wechat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751657014_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_92949f6bf69e0fa01ff3e30f1d8ba4f9.jpg
ХАБАРОВСК, 11 авг – РИА Новости. Туристические аккаунты Хабаровского края появились в популярных интернет-сервисах Китая, сообщила министр туризма края Екатерина Пунтус. "Туристические аккаунты Хабаровского края появились в социальных сетях Китая WeChat, Weibo, Baidu и Douyin. Мультиканальный маркетинг позволит нам охватить наиболее широкую аудиторию китайских туристов и повысить их интерес к путешествиям по нашему региону", – написала Пунтус в своем телеграм-канале. Все материалы были переведены на китайский язык и адаптированы под каждую из соцсетей, уточнила она. Официальный WeChat-аккаунт – не только туристическая визитка Хабаровского края, но и главная платформа для получения и обработки клиентских запросов. Сервис микроблогов Weibo представляет собой основной канал коммуникации с китайской аудиторией. Для этих же целей используется Douyin (аналог TikTok – ред.), в котором размещается видео- и графический контент. По словам Пунтус, проект по выходу на туррынок КНР реализовали минтуризма региона совместно с региональным туристским информационным центром (АНО "ТИЦ"). Работа ведется по поручению губернатора Михаила Дегтярева для повышения туристической привлекательности региона за рубежом. "На площадках мы рассказываем о самых интересных местах для посещения, доступных активностях, сопутствующих услугах и условиях размещения, что транслирует нашу основную мысль: Хабаровский край – край, который стоит увидеть", – заключила министр. По данным заместителя директора АНО "ТИЦ" Евгении Юдиной, значительное время занял процесс регистрации аккаунтов. Но сегодня уже активно публикуется там контент, информировала она. В скором времени планируется запуск промокампании для повышения трафика и охватов.
https://ria.ru/20230810/turisty-1889363746.html
хабаровский край
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751657014_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_669cf71ff026ea2062b713f1a35d35c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, хабаровский край, китай, weibo, wechat, baidu
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Хабаровский край, Китай, Weibo, WeChat, Baidu
В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае
На популярных интернет-сервисах Китая стали продвигать туризм в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 11 авг – РИА Новости. Туристические аккаунты Хабаровского края появились в популярных интернет-сервисах Китая, сообщила министр туризма края Екатерина Пунтус.
"Туристические аккаунты Хабаровского края появились в социальных сетях Китая WeChat
, Weibo
, Baidu
и Douyin. Мультиканальный маркетинг позволит нам охватить наиболее широкую аудиторию китайских туристов и повысить их интерес к путешествиям по нашему региону", – написала
Пунтус в своем телеграм-канале.
Все материалы были переведены на китайский язык и адаптированы под каждую из соцсетей, уточнила она. Официальный WeChat-аккаунт – не только туристическая визитка Хабаровского края, но и главная платформа для получения и обработки клиентских запросов. Сервис микроблогов Weibo представляет собой основной канал коммуникации с китайской аудиторией. Для этих же целей используется Douyin (аналог TikTok – ред.), в котором размещается видео- и графический контент.
По словам Пунтус, проект по выходу на туррынок КНР реализовали минтуризма региона совместно с региональным туристским информационным центром (АНО "ТИЦ"). Работа ведется по поручению губернатора Михаила Дегтярева
для повышения туристической привлекательности региона за рубежом.
"На площадках мы рассказываем о самых интересных местах для посещения, доступных активностях, сопутствующих услугах и условиях размещения, что транслирует нашу основную мысль: Хабаровский край – край, который стоит увидеть", – заключила министр.
По данным заместителя директора АНО "ТИЦ" Евгении Юдиной, значительное время занял процесс регистрации аккаунтов. Но сегодня уже активно публикуется там контент, информировала она. В скором времени планируется запуск промокампании для повышения трафика и охватов.
Первые туристы из Китая прибыли в Россию по соглашению о безвизовых турах