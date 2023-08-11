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В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.08.2023
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Туризм
 
12:12 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/kitay-1889440698.html
В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае
В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.08.2023
В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае
Туристические аккаунты Хабаровского края появились в популярных интернет-сервисах Китая, сообщила министр туризма края Екатерина Пунтус. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:12
2023-08-11T12:12
туризм
новости - туризм
туристы
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хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 11 авг – РИА Новости. Туристические аккаунты Хабаровского края появились в популярных интернет-сервисах Китая, сообщила министр туризма края Екатерина Пунтус. "Туристические аккаунты Хабаровского края появились в социальных сетях Китая WeChat, Weibo, Baidu и Douyin. Мультиканальный маркетинг позволит нам охватить наиболее широкую аудиторию китайских туристов и повысить их интерес к путешествиям по нашему региону", – написала Пунтус в своем телеграм-канале. Все материалы были переведены на китайский язык и адаптированы под каждую из соцсетей, уточнила она. Официальный WeChat-аккаунт – не только туристическая визитка Хабаровского края, но и главная платформа для получения и обработки клиентских запросов. Сервис микроблогов Weibo представляет собой основной канал коммуникации с китайской аудиторией. Для этих же целей используется Douyin (аналог TikTok – ред.), в котором размещается видео- и графический контент. По словам Пунтус, проект по выходу на туррынок КНР реализовали минтуризма региона совместно с региональным туристским информационным центром (АНО "ТИЦ"). Работа ведется по поручению губернатора Михаила Дегтярева для повышения туристической привлекательности региона за рубежом. "На площадках мы рассказываем о самых интересных местах для посещения, доступных активностях, сопутствующих услугах и условиях размещения, что транслирует нашу основную мысль: Хабаровский край – край, который стоит увидеть", – заключила министр. По данным заместителя директора АНО "ТИЦ" Евгении Юдиной, значительное время занял процесс регистрации аккаунтов. Но сегодня уже активно публикуется там контент, информировала она. В скором времени планируется запуск промокампании для повышения трафика и охватов.
https://ria.ru/20230810/turisty-1889363746.html
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новости - туризм, туристы, туризм, хабаровский край, китай, weibo, wechat, baidu
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Хабаровский край, Китай, Weibo, WeChat, Baidu
В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае

На популярных интернет-сервисах Китая стали продвигать туризм в Хабаровском крае

© Depositphotos.com / Alex.S.Люди катаются на сапсерфинге на горной реке Анюй в Хабаровском крае
Люди катаются на сапсерфинге на горной реке Анюй в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Depositphotos.com / Alex.S.
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ХАБАРОВСК, 11 авг – РИА Новости. Туристические аккаунты Хабаровского края появились в популярных интернет-сервисах Китая, сообщила министр туризма края Екатерина Пунтус.
"Туристические аккаунты Хабаровского края появились в социальных сетях Китая WeChat, Weibo, Baidu и Douyin. Мультиканальный маркетинг позволит нам охватить наиболее широкую аудиторию китайских туристов и повысить их интерес к путешествиям по нашему региону", – написала Пунтус в своем телеграм-канале.
Все материалы были переведены на китайский язык и адаптированы под каждую из соцсетей, уточнила она. Официальный WeChat-аккаунт – не только туристическая визитка Хабаровского края, но и главная платформа для получения и обработки клиентских запросов. Сервис микроблогов Weibo представляет собой основной канал коммуникации с китайской аудиторией. Для этих же целей используется Douyin (аналог TikTok – ред.), в котором размещается видео- и графический контент.
По словам Пунтус, проект по выходу на туррынок КНР реализовали минтуризма региона совместно с региональным туристским информационным центром (АНО "ТИЦ"). Работа ведется по поручению губернатора Михаила Дегтярева для повышения туристической привлекательности региона за рубежом.
"На площадках мы рассказываем о самых интересных местах для посещения, доступных активностях, сопутствующих услугах и условиях размещения, что транслирует нашу основную мысль: Хабаровский край – край, который стоит увидеть", – заключила министр.
По данным заместителя директора АНО "ТИЦ" Евгении Юдиной, значительное время занял процесс регистрации аккаунтов. Но сегодня уже активно публикуется там контент, информировала она. В скором времени планируется запуск промокампании для повышения трафика и охватов.
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