https://ria.ru/20230811/kitay-1889440698.html

В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае

В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.08.2023

В Китае начали рекламировать отдых в Хабаровском крае

Туристические аккаунты Хабаровского края появились в популярных интернет-сервисах Китая, сообщила министр туризма края Екатерина Пунтус. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:12

2023-08-11T12:12

2023-08-11T12:12

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ХАБАРОВСК, 11 авг – РИА Новости. Туристические аккаунты Хабаровского края появились в популярных интернет-сервисах Китая, сообщила министр туризма края Екатерина Пунтус. "Туристические аккаунты Хабаровского края появились в социальных сетях Китая WeChat, Weibo, Baidu и Douyin. Мультиканальный маркетинг позволит нам охватить наиболее широкую аудиторию китайских туристов и повысить их интерес к путешествиям по нашему региону", – написала Пунтус в своем телеграм-канале. Все материалы были переведены на китайский язык и адаптированы под каждую из соцсетей, уточнила она. Официальный WeChat-аккаунт – не только туристическая визитка Хабаровского края, но и главная платформа для получения и обработки клиентских запросов. Сервис микроблогов Weibo представляет собой основной канал коммуникации с китайской аудиторией. Для этих же целей используется Douyin (аналог TikTok – ред.), в котором размещается видео- и графический контент. По словам Пунтус, проект по выходу на туррынок КНР реализовали минтуризма региона совместно с региональным туристским информационным центром (АНО "ТИЦ"). Работа ведется по поручению губернатора Михаила Дегтярева для повышения туристической привлекательности региона за рубежом. "На площадках мы рассказываем о самых интересных местах для посещения, доступных активностях, сопутствующих услугах и условиях размещения, что транслирует нашу основную мысль: Хабаровский край – край, который стоит увидеть", – заключила министр. По данным заместителя директора АНО "ТИЦ" Евгении Юдиной, значительное время занял процесс регистрации аккаунтов. Но сегодня уже активно публикуется там контент, информировала она. В скором времени планируется запуск промокампании для повышения трафика и охватов.

https://ria.ru/20230810/turisty-1889363746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, хабаровский край, китай, weibo, wechat, baidu