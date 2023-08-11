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Дрозденко предложил вернуть Выборгскому кинофестивалю историческое название - РИА Новости, 11.08.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:43 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/kinofestival-1889590253.html
Дрозденко предложил вернуть Выборгскому кинофестивалю историческое название
Дрозденко предложил вернуть Выборгскому кинофестивалю историческое название - РИА Новости, 11.08.2023
Дрозденко предложил вернуть Выборгскому кинофестивалю историческое название
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил вернуть Выборгскому фестивалю российского кино первоначальное название "Окно в Европу", сообщил... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:43
2023-08-11T16:43
ленинградская область
александр дрозденко
выборг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил вернуть Выборгскому фестивалю российского кино первоначальное название "Окно в Европу", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. По его словам, об этом глава региона заявил на церемонии награждения победителей. "Петр I его (Выборг, - прим.ред.) открыл, основатели сделали это название фестиваля брендом, и не нам его закрывать", - цитирует пресс-служба слова Дрозденко. Губернатор отметил, что у Выборгского кинофестиваля вечные ценности - сочувствовать и сопереживать. "Я прошу вернуться к прежнему названию "Окно в Европу". Это правильное и очень сильное название, и пусть оно остается с нами. Благодарю всех за то, что фестиваль состоялся. Он такой семейный, добрый, душевный", - подчеркнул губернатор. После чего в Выборгском замке состоялась церемония закрытия ХХХI кинофестиваля с объявлением победителей. В конкурсной программе участвовали 11 игровых, 15 неигровых и 20 анимационных фильмов. По итогам фестиваля приз жюри получила кинолента режиссера Антона Коломееца "Свет". Приз за лучшую мужскую роль был вручен Тимофею Кочневу ("Первое лето"), а за женскую роль - Дарье Савельевой ("Привет, мама"). Спецприз жюри получил филь режиссера Стаса Иванова "Одним днем", добавили в пресс-службе. Там напомнили, что фестиваль российского кино "Окно в Европу" традиционно проводится в Выборге в первой половине августа с 1993 года.
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александр дрозденко, выборг
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Выборг

Дрозденко предложил вернуть Выборгскому кинофестивалю историческое название

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил вернуть Выборгскому фестивалю российского кино первоначальное название "Окно в Европу", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, об этом глава региона заявил на церемонии награждения победителей. "Петр I его (Выборг, - прим.ред.) открыл, основатели сделали это название фестиваля брендом, и не нам его закрывать", - цитирует пресс-служба слова Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Губернатор отметил, что у Выборгского кинофестиваля вечные ценности - сочувствовать и сопереживать.
"Я прошу вернуться к прежнему названию "Окно в Европу". Это правильное и очень сильное название, и пусть оно остается с нами. Благодарю всех за то, что фестиваль состоялся. Он такой семейный, добрый, душевный", - подчеркнул губернатор.
После чего в Выборгском замке состоялась церемония закрытия ХХХI кинофестиваля с объявлением победителей. В конкурсной программе участвовали 11 игровых, 15 неигровых и 20 анимационных фильмов. По итогам фестиваля приз жюри получила кинолента режиссера Антона Коломееца "Свет". Приз за лучшую мужскую роль был вручен Тимофею Кочневу ("Первое лето"), а за женскую роль - Дарье Савельевой ("Привет, мама"). Спецприз жюри получил филь режиссера Стаса Иванова "Одним днем", добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что фестиваль российского кино "Окно в Европу" традиционно проводится в Выборге в первой половине августа с 1993 года.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВыборг
 
 
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