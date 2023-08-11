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Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 11.08.2023 (обновлено: 16:28 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/kiev-1889584249.html
Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву
Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву - РИА Новости, 11.08.2023
Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву
Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:15
2023-08-11T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Киев могут эвакуировать, они не в состоянии противостоять ракетам и дронам", — отметил он.По словам военного, Украина получила огромное количество ракет и систем ПВО, но ВСУ уже израсходовали все запасы, а западные страны не могут восполнить их в короткие сроки.В итоге Киев рискует оказаться под ударом из-за неспособности президента страны обеспечить защиту столицы от российских атак, резюмировал Макгрегор.Российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября прошлого года. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.
https://ria.ru/20230811/vsu-1889570515.html
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в мире, киев, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву

Полковник Макгрегор: Зеленский не сможет защитить Киев от атак ВС России

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Киев могут эвакуировать, они не в состоянии противостоять ракетам и дронам", — отметил он.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
"Они нас ждали". Генерал ВСУ пожаловался на маневр России в Запорожье
Вчера, 15:07
По словам военного, Украина получила огромное количество ракет и систем ПВО, но ВСУ уже израсходовали все запасы, а западные страны не могут восполнить их в короткие сроки.
В итоге Киев рискует оказаться под ударом из-за неспособности президента страны обеспечить защиту столицы от российских атак, резюмировал Макгрегор.
Российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября прошлого года. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Отказ — смерть. Служащая ВСУ рассказала о бесчинствах украинских военных
Вчера, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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