https://ria.ru/20230811/kiev-1889584249.html

Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву

Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву - РИА Новости, 11.08.2023

Тысячи ракет. Зеленскому сообщили пугающие новости об ударе по Киеву

Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:15

2023-08-11T16:15

2023-08-11T16:28

специальная военная операция на украине

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Киев могут эвакуировать, они не в состоянии противостоять ракетам и дронам", — отметил он.По словам военного, Украина получила огромное количество ракет и систем ПВО, но ВСУ уже израсходовали все запасы, а западные страны не могут восполнить их в короткие сроки.В итоге Киев рискует оказаться под ударом из-за неспособности президента страны обеспечить защиту столицы от российских атак, резюмировал Макгрегор.Российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября прошлого года. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.

https://ria.ru/20230811/vsu-1889570515.html

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