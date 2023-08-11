Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 11.08.2023 (обновлено: 10:38 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/kiev-1889443996.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:03
2023-08-11T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874800455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832a2ac4374c84ec6ea0ca00d1470b77.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина."В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.Как уточнило издание, мэр города Виталий Кличко подтвердил эти сообщения.По данным агентства, взрывы также слышны в Хмельницкой и Винницкой областях.Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины в 09:50.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230802/povrezhdeniya-1887730037.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874800455_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1a37a69ebfee49ba0974266b67e05555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

РБК-Украина сообщило о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в небе над Киевом
Дым в небе над Киевом - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в небе над Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина.
"В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.
Как уточнило издание, мэр города Виталий Кличко подтвердил эти сообщения.
По данным агентства, взрывы также слышны в Хмельницкой и Винницкой областях.
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины в 09:50.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Последствия удара по югу Одесской области
Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов
2 августа, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала