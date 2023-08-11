https://ria.ru/20230811/kiev-1889443996.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:03

2023-08-11T10:03

2023-08-11T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина."В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.Как уточнило издание, мэр города Виталий Кличко подтвердил эти сообщения.По данным агентства, взрывы также слышны в Хмельницкой и Винницкой областях.Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины в 09:50.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230802/povrezhdeniya-1887730037.html

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в мире, киев