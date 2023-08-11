Дипломаты почтили память советских солдат, погибших у озера Хасан
Дипломаты почтили память советских солдат, погибших у озера Хасан в 1938 году
© Фото : Генконсульство России в ШэньянеВозложение венков на захоронении советских воинов в деревне Фанчуань г. Хуньчуня провинции Цзилинь, приуроченная к 85-летию окончания боев у озера Хасан
© Фото : Генконсульство России в Шэньяне
Возложение венков на захоронении советских воинов в деревне Фанчуань г. Хуньчуня провинции Цзилинь, приуроченная к 85-летию окончания боев у озера Хасан
ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Российские дипломаты и представители правительства китайской провинции Цзилинь в пятницу возложили венки и цветы к братской могиле советских военнослужащих, почтив память солдат, погибших при защите государственной границы у озера Хасан в 1938 году, сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко.
"Одиннадцатого августа на советском воинском захоронении на территории мемориального музея истории боев у озера Хасан в деревне Фанчуань города Хуньчунь Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь на северо-востоке Китая прошли памятные мероприятия, посвященные 85-й годовщине Хасанских событий", - рассказал Кисенко.
© Фото : Генконсульство России в ШэньянеВозложение венков на захоронении советских воинов в деревне Фанчуань г. Хуньчуня провинции Цзилинь, приуроченная к 85-летию окончания боев у озера Хасан
© Фото : Генконсульство России в Шэньяне
Возложение венков на захоронении советских воинов в деревне Фанчуань г. Хуньчуня провинции Цзилинь, приуроченная к 85-летию окончания боев у озера Хасан
В мероприятии приняли участие представители посольства России в Китае, представительства минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, генерального консульства России в Шэньяне, делегации Приморского края, представители народных правительств провинции Цзилинь и города Хуньчунь.
"Участники церемонии возложили венки и цветы к братской могиле советских военнослужащих, павших смертью храбрых при защите государственной границы у озера Хасан в 1938 году", - добавил он.
Кисенко отметил, что 85 лет назад произошли события, которые стали одним из самых героических эпизодов в военной истории нашей страны.
"Предыстория конфликта берет начало раньше, еще в 1931 году, когда после захвата Японией Маньчжурии обстановка на Дальнем Востоке резко обострилась. 9 марта 1932 года японские оккупанты провозгласили на территории северо-восточного Китая, граничащей с СССР, марионеточное государство Маньчжоу-го с целью последующей экспансии против Советского Союза и Китая. 7 июля 1937 года Япония развернула широкомасштабную агрессию против Китая", - рассказал дипломат.
Он подчеркнул, что "в это тяжелое для Китая время Советский Союза протянул ему руку помощи, предоставив крупные кредиты, современное оружие, направив в страну летчиков, специалистов, инструкторов".
"Япония опасалась, что СССР может нанести удар в тыл наступающим в Китае войскам, и чтобы выяснить боеспособность и намерения советских дальневосточных армий, вела разведку, в том числе путем военных провокаций. 29 июля японские войска вторглись на советскую территорию. В июле-августе 1938 года подразделения Посьетского пограничного отряда, части и соединения 1-й Приморской армии Дальневосточного фронта отразили нападение японских сил", - напомнил он.
Дипломат подчеркнул, что "неувядаемой славой в этих боях покрыли себя сотни бойцов и командиров, проявив образцы мужества, самоотверженности и воинской доблести, 26 воинам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза".
Останки советских солдат, захороненных в братской могиле в деревне Фанчуань, были обнаружены в 2004 году в районе сопки Безымянная и взяты на хранение директором музея истории боев у озера Хасан Лю Цунчжи. В 2013 году районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Хасанского района провел торжественную церемонию захоронения останков в братскую могилу.