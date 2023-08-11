https://ria.ru/20230811/khasan-1889565162.html

Дипломаты почтили память советских солдат, погибших у озера Хасан

Дипломаты почтили память советских солдат, погибших у озера Хасан - РИА Новости, 11.08.2023

Дипломаты почтили память советских солдат, погибших у озера Хасан

Российские дипломаты и представители правительства китайской провинции Цзилинь в пятницу возложили венки и цветы к братской могиле советских военнослужащих,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:50

2023-08-11T14:50

2023-08-11T14:50

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ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости. Российские дипломаты и представители правительства китайской провинции Цзилинь в пятницу возложили венки и цветы к братской могиле советских военнослужащих, почтив память солдат, погибших при защите государственной границы у озера Хасан в 1938 году, сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. "Одиннадцатого августа на советском воинском захоронении на территории мемориального музея истории боев у озера Хасан в деревне Фанчуань города Хуньчунь Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь на северо-востоке Китая прошли памятные мероприятия, посвященные 85-й годовщине Хасанских событий", - рассказал Кисенко. В мероприятии приняли участие представители посольства России в Китае, представительства минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, генерального консульства России в Шэньяне, делегации Приморского края, представители народных правительств провинции Цзилинь и города Хуньчунь. "Участники церемонии возложили венки и цветы к братской могиле советских военнослужащих, павших смертью храбрых при защите государственной границы у озера Хасан в 1938 году", - добавил он. Кисенко отметил, что 85 лет назад произошли события, которые стали одним из самых героических эпизодов в военной истории нашей страны. "Предыстория конфликта берет начало раньше, еще в 1931 году, когда после захвата Японией Маньчжурии обстановка на Дальнем Востоке резко обострилась. 9 марта 1932 года японские оккупанты провозгласили на территории северо-восточного Китая, граничащей с СССР, марионеточное государство Маньчжоу-го с целью последующей экспансии против Советского Союза и Китая. 7 июля 1937 года Япония развернула широкомасштабную агрессию против Китая", - рассказал дипломат. Он подчеркнул, что "в это тяжелое для Китая время Советский Союза протянул ему руку помощи, предоставив крупные кредиты, современное оружие, направив в страну летчиков, специалистов, инструкторов". "Япония опасалась, что СССР может нанести удар в тыл наступающим в Китае войскам, и чтобы выяснить боеспособность и намерения советских дальневосточных армий, вела разведку, в том числе путем военных провокаций. 29 июля японские войска вторглись на советскую территорию. В июле-августе 1938 года подразделения Посьетского пограничного отряда, части и соединения 1-й Приморской армии Дальневосточного фронта отразили нападение японских сил", - напомнил он. Дипломат подчеркнул, что "неувядаемой славой в этих боях покрыли себя сотни бойцов и командиров, проявив образцы мужества, самоотверженности и воинской доблести, 26 воинам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза". Останки советских солдат, захороненных в братской могиле в деревне Фанчуань, были обнаружены в 2004 году в районе сопки Безымянная и взяты на хранение директором музея истории боев у озера Хасан Лю Цунчжи. В 2013 году районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Хасанского района провел торжественную церемонию захоронения останков в братскую могилу.

https://ria.ru/20230726/pkhenyan-1886320708.html

https://ria.ru/20230727/pamyat-1886653125.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, цзилинь, в мире