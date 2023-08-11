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Хакеры опубликовали новые данные о готовности Швейцарии оказать помощь ВСУ
Хакеры опубликовали новые данные о готовности Швейцарии оказать помощь ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
Хакеры опубликовали новые данные о готовности Швейцарии оказать помощь ВСУ
Российская хакерская группа Joker DPR опубликовала конфиденциальный документ госсекретариата по экономике Швейцарии (SECO), где изложены сценарии оказания... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T19:06
2023-08-11T19:06
2023-08-11T20:41
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ЖЕНЕВА, 11 авг — РИА Новости. Российская хакерская группа Joker DPR опубликовала конфиденциальный документ госсекретариата по экономике Швейцарии (SECO), где изложены сценарии оказания военной помощи Украине без нарушения Берном права на нейтралитет, сообщили газета Temps и пресс-группа Tamedia.Отмечается, что многие обнародованные сведения уже известны, но параграф, озаглавленный "Конфиденциально", содержит новую информацию. "В настоящее время, по-видимому, возможен круговой обмен между Данией, одной из стран Балтии (возможно, Латвией) и Украиной с участием швейцарской военной техники. Прибалтийская страна передаст Украине технику, а взамен получит от Дании аналогичные машины, первоначально произведенные в Швейцарии (Piranha III)", — следует из текста.Пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш подтвердил пресс-группе Tamedia подлинность этого документа, уточнив, что его составили в начале года.В свою очередь, швейцарский сенатор Вернер Зальцманн заявил в интервью RTS, что его поразило содержание источника."Мы всегда говорили, что подобные сделки в формате "кольцевого обмена" являются нарушением нейтралитета Швейцарии. И когда мы смотрим на эту возможную сделку, которая все еще стоит на повестке дня, а речь идет о 25 бронемашинах, то мы понимаем, что начата дискуссия", — пояснил он.В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину невозможен без изменения законодательства. Так, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, Берн отклонял подобные запросы от Германии, Испании и Дании.
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в мире, украина, швейцария, вооруженные силы украины, оон, дания
В мире, Украина, Швейцария, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, ООН, Дания
Хакеры опубликовали новые данные о готовности Швейцарии оказать помощь ВСУ
Хакеры Joker DPR опубликовали документ о готовности Швейцарии оказать помощь ВСУ
ЖЕНЕВА, 11 авг — РИА Новости.
Российская хакерская группа Joker DPR опубликовала конфиденциальный документ госсекретариата по экономике Швейцарии (SECO), где изложены сценарии оказания военной помощи Украине без нарушения Берном права на нейтралитет, сообщили газета Temps
и пресс-группа Tamedia.
Отмечается, что многие обнародованные сведения уже известны, но параграф, озаглавленный "Конфиденциально", содержит новую информацию.
«
"В настоящее время, по-видимому, возможен круговой обмен между Данией, одной из стран Балтии (возможно, Латвией) и Украиной с участием швейцарской военной техники. Прибалтийская страна передаст Украине технику, а взамен получит от Дании аналогичные машины, первоначально произведенные в Швейцарии (Piranha III)", — следует из текста.
Пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш подтвердил пресс-группе Tamedia подлинность этого документа, уточнив, что его составили в начале года.
Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине
Хакерская группа Joker DPR 8 августа опубликовала видео, на котором показано, как был получен конфиденциальный документ Федерального департамента иностранных дел Швейцарии о возможных поставках оружия на Украину при сохранении нейтралитета. По данным хакеров, сначала его перехватили США, а затем передали ВСУ.
В свою очередь, швейцарский сенатор Вернер Зальцманн заявил в интервью RTS, что его поразило содержание источника.
"Мы всегда говорили, что подобные сделки в формате "кольцевого обмена" являются нарушением нейтралитета Швейцарии. И когда мы смотрим на эту возможную сделку, которая все еще стоит на повестке дня, а речь идет о 25 бронемашинах, то мы понимаем, что начата дискуссия", — пояснил он.
В мае постпред Швейцарии при ООН
Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину невозможен без изменения законодательства. Так, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, Берн отклонял подобные запросы от Германии
, Испании и Дании.
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