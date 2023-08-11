https://ria.ru/20230811/kaluga-1889491114.html

В Калужской области сняли ограничения на полеты самолетов

В Калужской области сняли ограничения на полеты самолетов - РИА Новости, 11.08.2023

В Калужской области сняли ограничения на полеты самолетов

Режим "Ковер", ограничивающий полеты гражданских самолетов в Калужской области, снят, сообщил РИА Новости представитель Международного аэропорта "Калуга". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:26

2023-08-11T11:26

2023-08-11T11:41

калужская область

безопасность

калуга

международный аэропорт калуга

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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Режим "Ковер", ограничивающий полеты гражданских самолетов в Калужской области, снят, сообщил РИА Новости представитель Международного аэропорта "Калуга".Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных службы, воздушное пространство над Калугой временно было закрыто из-за угрозы атаки беспилотников."Режим "Ковер", ограничивающий полеты гражданских самолетов в Калужской области, уже снят", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что на данный момент один из рейсов из Сочи уже приземлился в столичном аэропорту Домодедово, ожидается информация от авиакомпании насчет доставки пассажиров."Из-за этого рейса по некоторым направлениям могут быть задержки... А все остальные, которые были и не связаны с этим рейсом, будут выполняться по плану", - добавили в аэропорту.

https://ria.ru/20230811/vozdukh-1889469939.html

https://ria.ru/20230811/pozhar-1889422057.html

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Екатерина Зайцева

калужская область, безопасность, калуга, международный аэропорт калуга