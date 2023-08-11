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Конгрессмен внес резолюцию об импичменте Байдену
Конгрессмен внес резолюцию об импичменте Байдену - РИА Новости, 11.08.2023
Конгрессмен внес резолюцию об импичменте Байдену
Член палаты представителей США, республиканец Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T23:18
2023-08-11T23:18
2023-08-11T23:19
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США, республиканец Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену. "Резолюция об импичменте Джозефа Байдена, президента США, за тяжкие преступления и проступки", - говорится в документе, опубликованном на сайте законодателя. Стюби предлагает объявить Байдену импичмент за якобы совершенные президентом "злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество", указывая, что глава государства был вовлечен в бизнес членов своей семьи и принимал деньги от иностранцев. Другой статьей, по которой следует объявить импичмент, законодатель указывает "препятствование правосудию", связанное с якобы противодействию расследованию против сына американского лидера Хантера Байдена. Как указывает Стюби, "мошенничество" - третья статья импичмента - заключалось в обмане инвесторов. Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
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в мире, сша, джо байден
Конгрессмен внес резолюцию об импичменте Байдену
Конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену за тяжкие преступления
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости.
Член палаты представителей США, республиканец Грег Стюби внес резолюцию
об импичменте президенту Джо Байдену.
«
"Резолюция об импичменте Джозефа Байдена, президента США, за тяжкие преступления и проступки", - говорится в документе, опубликованном на сайте законодателя.
Стюби предлагает объявить Байдену импичмент за якобы совершенные президентом "злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество", указывая, что глава государства был вовлечен в бизнес членов своей семьи и принимал деньги от иностранцев.
Другой статьей, по которой следует объявить импичмент, законодатель указывает "препятствование правосудию", связанное с якобы противодействию расследованию против сына американского лидера Хантера Байдена. Как указывает Стюби, "мошенничество" - третья статья импичмента - заключалось в обмане инвесторов.
Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти
заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
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