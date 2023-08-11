https://ria.ru/20230811/impichment-1889521015.html

В США намерены внести в конгресс резолюцию об импичменте Байдену

В США намерены внести в конгресс резолюцию об импичменте Байдену - РИА Новости, 11.08.2023

В США намерены внести в конгресс резолюцию об импичменте Байдену

Член палаты представителей США, республиканец Грег Стюби в эфире телеканала Newsmax заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию об отстранении от... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:27

2023-08-11T12:27

2023-08-11T21:16

сша

делавэр

джо байден

кевин маккарти

фбр

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ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США, республиканец Грег Стюби в эфире телеканала Newsmax заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию об отстранении от должности (импичменте) действующего президента США Джо Байдена. Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера. "Завтра я намерен подать резолюцию об объявлении импичмента Джо Байдену в связи со взяточничеством, шантажом, препятствованием правосудию, подлогом, финансовой сопричастностью к наркотикам и проституции", — заявил американский конгрессмен.Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал фирму от всякого рода проблем". Информатор процитировал главу Burisma Николая Злочевского, который якобы сообщил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, отец и сын Байдены поделят их поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, были ли осуществлены эти выплаты. В свою очередь, следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер проинформировал конгресс, что Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона — от украинской Burisma. В заключительном слове Зиглер рекомендовал конгрессу назначить специального прокурора для дальнейшего расследования дела Хантера Байдена. Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил о том, что агенты Федерального бюро расследований и Налоговой службы США в декабре 2020 года не смогли допросить сына нынешнего американского президента Хантера Байдена, поскольку получили приказ не приближаться к нему и ждать, пока Хантер сам позвонит следователям. В результате, как отмечалось, Хантер не вышел связь, его допрос так никогда и не был проведен. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже доступа" к своему отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена в ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20230810/tramp-1889375072.html

https://ria.ru/20230809/bayden-1888967279.html

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889292965.html

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