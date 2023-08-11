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Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев

Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев - РИА Новости, 11.08.2023

Американская конгрессвумен высказалась против новых трат на Киев

США не могут позволить себе выделить еще миллиарды долларов на нужды Украины, заявила в своем аккаунте в Twitter член Палаты представителей, республиканка от... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T00:59

2023-08-11T00:59

2023-08-11T08:22

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марджори тейлор грин

кевин маккарти

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. США не могут позволить себе выделить еще миллиарды долларов на нужды Украины, заявила в своем аккаунте в Twitter член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. "Нет! Тогда как пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду, при долге в размере $32 триллионов и самой высокой численности бездомных за все время, и пока более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики (президента Джо) Байдена применительно к границам, мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине", - написала конгрессвумен.Таким образом он прокомментировала запрос Байдена к Конгрессу о выделении дополнительно $13 миллиардов из федерального бюджета на военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Как стало известно ранее, Байден в своем письме спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти запросил у Конгресса дополнительные 40 миллиардов долларов. При этом более половины из этих средств предполагается выделить на нужды Украины.

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889107834.html

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в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, кевин маккарти, конгресс сша