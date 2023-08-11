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В Греции туристы возмущаются стоимостью аренды лежаков на пляже

В Греции туристы возмущаются стоимостью аренды лежаков на пляже - РИА Новости, 11.08.2023

В Греции туристы возмущаются стоимостью аренды лежаков на пляже

В Греции развернулась нешуточная борьба за место под солнцем, жители борются с предпринимателями, которые занимают пляжи лежаками за деньги, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:10

2023-08-11T15:10

2023-08-11T15:10

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В Греции развернулась нешуточная борьба за место под солнцем, жители борются с предпринимателями, которые занимают пляжи лежаками за деньги, сообщает АТОР.Европейские СМИ окрестили протесты греков против засилия платных лежаков на пляжах "Движением полотенец". Оно началось в июне на острове Родос и продолжилось на Паросе, где недовольные отсутствием свободных мест под солнцем граждане измерили площадь занятых платными зонтиками участков. Выяснилось, что предприниматели захватили территории, где раньше можно было бесплатно загорать на собственном полотенце.Местных жителей возмущала стоимость аренды зонтов и шезлонгов, которая составляла от 35 до 120 евро за день. Протесты перекинулись на острова Крит и Никсос, охватили Аттику и Халкидики.Три предприятия на Крите уже закрылись, а сотни шезлонгов были убраны с пляжей после того, как главный прокурор страны распорядился провести расследование в ответ на жалобы.Отдыхающие на российских курортах также нередко возмущаются стоимостью лежаков и навязанными платными услугами. Так, в 2019 году туристы описывали случай, когда плату с них на пляже Геленджика пытались взыскать за нахождение в тени от стационарного навеса.

https://ria.ru/20230726/plyazh-1886209231.html

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новости - туризм, туризм, туристы, греция, крит (остров), родос, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море