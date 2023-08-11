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В Москве раскрыли банду, незаконно оформлявшую украинцам гражданство России - РИА Новости, 11.08.2023
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17:53 11.08.2023 (обновлено: 20:50 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/grazhdanstvo-1889604702.html
В Москве раскрыли банду, незаконно оформлявшую украинцам гражданство России
В Москве раскрыли банду, незаконно оформлявшую украинцам гражданство России - РИА Новости, 11.08.2023
В Москве раскрыли банду, незаконно оформлявшую украинцам гражданство России
В Москве раскрыли группировку, регистрировавшую украинцев в ДНР для упрощенного получения российского гражданства, заявила старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:53
2023-08-11T20:50
москва
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
юлия иванова
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве раскрыли группировку, регистрировавшую украинцев в ДНР для упрощенного получения российского гражданства, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Пресечена деятельность участников организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении многочисленных тяжких преступлений, направленных на организацию незаконной миграции граждан Украины на территорию России. &lt;...&gt; Возбуждено уголовное дело по признакам преступления &lt;...&gt; "Организация незаконной миграции", — сообщила она.По данным ведомства, злоумышленники имели связи с должностными лицами, занимающимися предоставлением гражданства. В период с 2021 по 2023 год они создали организованную группу, куда входили не менее семи граждан России и Молдавии, работник отдела по вопросам миграции управления МВД по Воронежу и другие. За вознаграждение преступники изготавливали документы или вносили в них ложные сведения о регистрации на территории ДНР в период до ее вхождения в состав России. Это позволяло украинцам получать гражданство в упрощенном порядке. Следователи провели более десяти обысков и выемок в двух регионах, изъяли штампы, печати и бланки госорганов и учреждений, в том числе иностранных государств. "Задержаны семь участников организованной группы, которым в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений. &lt;...&gt; Вину они признали в полном объеме и дали признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения", — добавила Иванова. Сейчас СК устанавливает соучастников преступления.
https://ria.ru/20230710/migratsiya-1883243938.html
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москва, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, юлия иванова
Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Юлия Иванова
В Москве раскрыли банду, незаконно оформлявшую украинцам гражданство России

В Москве раскрыли незаконно регистрировавшую украинцев в ДНР группировку

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Москве раскрыли группировку, регистрировавшую украинцев в ДНР для упрощенного получения российского гражданства, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Пресечена деятельность участников организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении многочисленных тяжких преступлений, направленных на организацию незаконной миграции граждан Украины на территорию России. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "Организация незаконной миграции", — сообщила она.
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По данным ведомства, злоумышленники имели связи с должностными лицами, занимающимися предоставлением гражданства. В период с 2021 по 2023 год они создали организованную группу, куда входили не менее семи граждан России и Молдавии, работник отдела по вопросам миграции управления МВД по Воронежу и другие.
За вознаграждение преступники изготавливали документы или вносили в них ложные сведения о регистрации на территории ДНР в период до ее вхождения в состав России. Это позволяло украинцам получать гражданство в упрощенном порядке.
Следователи провели более десяти обысков и выемок в двух регионах, изъяли штампы, печати и бланки госорганов и учреждений, в том числе иностранных государств.
"Задержаны семь участников организованной группы, которым в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений. <...> Вину они признали в полном объеме и дали признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения", — добавила Иванова.
Сейчас СК устанавливает соучастников преступления.
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МоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЮлия Иванова
 
 
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