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Военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74 - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/granata-1889410281.html
Военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74
Военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74 - РИА Новости, 11.08.2023
Военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74
Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, разработали специальный переходник, с помощью которого можно запускать гранату из автомата АК-74,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:11
2023-08-11T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ак-74
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, разработали специальный переходник, с помощью которого можно запускать гранату из автомата АК-74, ремонтные роты осваивают серийный выпуск таких приспособлений, рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим. "По чертежу изготовили на токарном станке … РГД-5 надевается (на переходник), прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку выдернули … ребята уже приспособились, изготавливают такие штучки", - сказал Назим в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, сейчас ремонтный взвод планирует наращивать производство этих переходников, чтобы "оказать полное содействие" тем, кто находится на передовой. Назим уточнил, что некоторые из военнослужащих его взвода раньше тоже участвовали в боях, но получили ранение, а после решили продолжить службу.
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безопасность, россия, ак-74
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, АК-74
Военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74

МО: военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74

© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Автомат АК-74М
Автомат АК-74М - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
Автомат АК-74М. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, разработали специальный переходник, с помощью которого можно запускать гранату из автомата АК-74, ремонтные роты осваивают серийный выпуск таких приспособлений, рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим.
"По чертежу изготовили на токарном станке … РГД-5 надевается (на переходник), прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку выдернули … ребята уже приспособились, изготавливают такие штучки", - сказал Назим в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, сейчас ремонтный взвод планирует наращивать производство этих переходников, чтобы "оказать полное содействие" тем, кто находится на передовой. Назим уточнил, что некоторые из военнослужащих его взвода раньше тоже участвовали в боях, но получили ранение, а после решили продолжить службу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАК-74
 
 
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