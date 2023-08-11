https://ria.ru/20230811/granata-1889410281.html

Военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74

Военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74 - РИА Новости, 11.08.2023

Военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, разработали специальный переходник, с помощью которого можно запускать гранату из автомата АК-74,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:11

2023-08-11T05:11

2023-08-11T05:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ак-74

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/107006/20/1070062080_0:6:2500:1412_1920x0_80_0_0_0b3cd7c5af18f04343c6e3228d836888.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, разработали специальный переходник, с помощью которого можно запускать гранату из автомата АК-74, ремонтные роты осваивают серийный выпуск таких приспособлений, рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим. "По чертежу изготовили на токарном станке … РГД-5 надевается (на переходник), прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку выдернули … ребята уже приспособились, изготавливают такие штучки", - сказал Назим в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, сейчас ремонтный взвод планирует наращивать производство этих переходников, чтобы "оказать полное содействие" тем, кто находится на передовой. Назим уточнил, что некоторые из военнослужащих его взвода раньше тоже участвовали в боях, но получили ранение, а после решили продолжить службу.

https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889409848.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ак-74