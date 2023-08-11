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Источник в Google опроверг сообщения о блокировке сервисов Workspace - РИА Новости, 11.08.2023
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12:57 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/google-1889530103.html
Источник в Google опроверг сообщения о блокировке сервисов Workspace
Источник в Google опроверг сообщения о блокировке сервисов Workspace - РИА Новости, 11.08.2023
Источник в Google опроверг сообщения о блокировке сервисов Workspace
Доступ к сервисам Google Workspace в России не менялся, сообщил РИА Новости источник в компании. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:57
2023-08-11T12:57
технологии
россия
google
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 августа - РИА Новости. Доступ к сервисам Google Workspace в России не менялся, сообщил РИА Новости источник в компании. Ранее в пятницу "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace - в него входят корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и т. д. - для российских компаний, которые находятся под санкциями. "Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России, и что, если какая-либо компания в мире нарушит наши Условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace", - сообщил источник агентству.
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РИА Новости
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технологии, россия, google, санкции в отношении россии
Технологии, Россия, Google, Санкции в отношении России
Источник в Google опроверг сообщения о блокировке сервисов Workspace

В Google сообщили, что условия доступа к сервисам Workspace в России не менялись

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 августа - РИА Новости. Доступ к сервисам Google Workspace в России не менялся, сообщил РИА Новости источник в компании.
Ранее в пятницу "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace - в него входят корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и т. д. - для российских компаний, которые находятся под санкциями.
"Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России, и что, если какая-либо компания в мире нарушит наши Условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace", - сообщил источник агентству.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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ТехнологииРоссияGoogleСанкции в отношении России
 
 
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