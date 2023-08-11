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Более тысячи молодых наставников приняли участие во всероссийском форуме

Более тысячи молодых наставников приняли участие во всероссийском форуме - РИА Новости, 11.08.2023

Более тысячи молодых наставников приняли участие во всероссийском форуме

С 08 по 11 августа более тысячи наставников из организаций среднего профессионального и высшего образования приняли участие во всероссийском выездном палаточном РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:28

2023-08-11T18:28

2023-08-11T18:28

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С 08 по 11 августа более тысячи наставников из организаций среднего профессионального и высшего образования приняли участие во всероссийском выездном палаточном форуме в рамках программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле".В августе 2023 года при поддержке Государственного университета просвещения для программы были отобраны студенты и выпускники системы среднего профессионального образования из Алтайского, Краснодарского и Красноярского края, Республики Мордовии, Омской, Саратовской, Тюменской, Белгородской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Липецкой, Ростовской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.На выездном форуме молодые наставники участвовали в стратегических и креативных сессиях. Вместе с экспертами они разработали и предложили новые концепции и решения в сфере реализации молодежной политики и развития института наставничества в регионах России.По словам Татевик Рубеновны Карабекян, заместителя директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России, наставническая деятельность в современном прочтении выходит за рамки профессиональной и включает в себя сложную систему взаимоотношений, которые могут развиваться на протяжении всего личностного развития молодого специалиста."Каждый наставник уникален в своем подходе и стиле. И сейчас Минпросвещения ведет активную работу в данном направлении по закреплению статуса наставника. Тем не менее нам необходимы новые практические прорывные идеи в сфере молодежной политики и наставничества. И замечательно, что в рамках программы "Я в деле" их создают и защищают сами будущие наставники", — прокомментировала она.В сентябре 100 наставников с дипломами среднего профессионального образования начнут работать в программе "Я в деле" и проведут чемпионат "Большой предпринимательский турнир". По его итогам конкурсанты получат навыки, знания и опыт для запуска своего проекта, а также смогут выступить наставниками для других участников программы.Государственный университет просвещения выступает официальным разработчиком профессионального стандарта "Наставник" и в рамках этого проекта осуществляет подготовку инициатив, проводит мероприятия и на постоянной основе взаимодействует с экспертным сообществом. Государственный университет просвещения – один из старейших университетов, входит в топ-100 лучших вузов страны, занимая 65 место, и топ-20 – по подготовке лингвистов и переводчиков. В Университете обучается около 13 тысяч студентов со всей России и других стран. ВУЗ реализует более 200 образовательных программ: педагогика, естественные науки, медицина, история, филология, экономика и управление, юриспруденция, изобразительное искусство и дизайн, физическая культура, и другие. Внедряет инновационные технологии в учебный процесс и развивает цифровую среду.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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