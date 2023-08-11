Рейтинг@Mail.ru
На Северном флоте началось учение по защите Севморпути - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/flot-1889410632.html
На Северном флоте началось учение по защите Севморпути
На Северном флоте началось учение по защите Севморпути - РИА Новости, 11.08.2023
На Северном флоте началось учение по защите Севморпути
Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте, в ходе неё будут отработаны вопросы защиты суверенитета РФ на Северном... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:18
2023-08-11T05:18
безопасность
россия
северный флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802062064_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_1a51872d4629b0aeff54fbb88a05669e.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте, в ходе неё будут отработаны вопросы защиты суверенитета РФ на Северном морском пути, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота. "Сегодня на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками, которая является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота", - главаря в сообщении. Отмечается, что учение пройдёт под руководством командующего флотом Александра Моисеева. Военнослужащие апробируют различные варианты управления силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути. Кроме того, планируется, что они проверят слаженность действий подразделений и сил флота в ходе на практике. В ходе учений, которые продлятся несколько дней, военные моряки развернут арктическую экспедиционную корабельную группировку, после чего передислоцируют часть подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов. "Также в ходе учения будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп", - добавили в пресс-службе. Всего к учению привлечены свыше восьми тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.
https://ria.ru/20230214/podlodki-1851887642.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802062064_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_7c117fd3cb6775755cba104482a60013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, северный флот вмф россии
Безопасность, Россия, Северный флот ВМФ России
На Северном флоте началось учение по защите Севморпути

На Северном флоте началось учение по защите Севморпути и управлению войсками

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБазовый тральщик "Ядрин" на учениях Северного флота в Баренцевом море
Базовый тральщик Ядрин на учениях Северного флота в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Базовый тральщик "Ядрин" на учениях Северного флота в Баренцевом море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте, в ходе неё будут отработаны вопросы защиты суверенитета РФ на Северном морском пути, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.
"Сегодня на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками, которая является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота", - главаря в сообщении.
Отмечается, что учение пройдёт под руководством командующего флотом Александра Моисеева. Военнослужащие апробируют различные варианты управления силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути. Кроме того, планируется, что они проверят слаженность действий подразделений и сил флота в ходе на практике.
В ходе учений, которые продлятся несколько дней, военные моряки развернут арктическую экспедиционную корабельную группировку, после чего передислоцируют часть подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов.
"Также в ходе учения будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп", - добавили в пресс-службе.
Всего к учению привлечены свыше восьми тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.
Атомная подводная лодка К-549 Князь Владимир в Гаджиево - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Россия разместила часть ядерных сил на подлодках Севфлота, заявила Норвегия
14 февраля, 11:28
 
БезопасностьРоссияСеверный флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала