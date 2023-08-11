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На Северном флоте началось учение по защите Севморпути
На Северном флоте началось учение по защите Севморпути - РИА Новости, 11.08.2023
На Северном флоте началось учение по защите Севморпути
Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте, в ходе неё будут отработаны вопросы защиты суверенитета РФ на Северном... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:18
2023-08-11T05:18
2023-08-11T05:18
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте, в ходе неё будут отработаны вопросы защиты суверенитета РФ на Северном морском пути, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота. "Сегодня на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками, которая является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота", - главаря в сообщении. Отмечается, что учение пройдёт под руководством командующего флотом Александра Моисеева. Военнослужащие апробируют различные варианты управления силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути. Кроме того, планируется, что они проверят слаженность действий подразделений и сил флота в ходе на практике. В ходе учений, которые продлятся несколько дней, военные моряки развернут арктическую экспедиционную корабельную группировку, после чего передислоцируют часть подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов. "Также в ходе учения будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп", - добавили в пресс-службе. Всего к учению привлечены свыше восьми тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.
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безопасность, россия, северный флот вмф россии
Безопасность, Россия, Северный флот ВМФ России
На Северном флоте началось учение по защите Севморпути
На Северном флоте началось учение по защите Севморпути и управлению войсками
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте, в ходе неё будут отработаны вопросы защиты суверенитета РФ на Северном морском пути, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.
"Сегодня на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками, которая является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота", - главаря в сообщении.
Отмечается, что учение пройдёт под руководством командующего флотом Александра Моисеева. Военнослужащие апробируют различные варианты управления силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути. Кроме того, планируется, что они проверят слаженность действий подразделений и сил флота в ходе на практике.
В ходе учений, которые продлятся несколько дней, военные моряки развернут арктическую экспедиционную корабельную группировку, после чего передислоцируют часть подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов.
"Также в ходе учения будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп", - добавили в пресс-службе.
Всего к учению привлечены свыше восьми тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.
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