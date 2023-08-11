https://ria.ru/20230811/flot-1889410632.html

На Северном флоте началось учение по защите Севморпути

На Северном флоте началось учение по защите Севморпути - РИА Новости, 11.08.2023

На Северном флоте началось учение по защите Севморпути

Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте, в ходе неё будут отработаны вопросы защиты суверенитета РФ на Северном... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:18

2023-08-11T05:18

2023-08-11T05:18

безопасность

россия

северный флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802062064_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_1a51872d4629b0aeff54fbb88a05669e.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте, в ходе неё будут отработаны вопросы защиты суверенитета РФ на Северном морском пути, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота. "Сегодня на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками, которая является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота", - главаря в сообщении. Отмечается, что учение пройдёт под руководством командующего флотом Александра Моисеева. Военнослужащие апробируют различные варианты управления силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути. Кроме того, планируется, что они проверят слаженность действий подразделений и сил флота в ходе на практике. В ходе учений, которые продлятся несколько дней, военные моряки развернут арктическую экспедиционную корабельную группировку, после чего передислоцируют часть подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов. "Также в ходе учения будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп", - добавили в пресс-службе. Всего к учению привлечены свыше восьми тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

https://ria.ru/20230214/podlodki-1851887642.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, северный флот вмф россии