https://ria.ru/20230811/fap-1889463650.html

В липецком поселке появится новый ФАП

В липецком поселке появится новый ФАП - РИА Новости, 11.08.2023

В липецком поселке появится новый ФАП

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в поселке Первомайский Грязинского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:50

2023-08-11T10:50

2023-08-11T10:50

липецкая область

игорь артамонов

грязинский район

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ЛИПЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в поселке Первомайский Грязинского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, медучреждение возводится в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В нем оборудуют кабинеты для фельдшера и для проведения процедур. Получать медицинскую помощь здесь смогут 250 человек, проживающих в поселке, в том числе больше 30 детей. Артамонов отметил, что всего в Грязинском районе 21 фельдшерско-акушерский пункт, один центр амбулаторной онкологической помощи, пять отделений общей врачебной практики и две амбулатории. "Благодаря таким мини-поликлиникам медицинская помощь становится доступнее жителям сельской местности, своевременно диагностируются заболевания, что часто позволяет избежать серьезных патологий и сохранить здоровье наших граждан. Разумеется, работа по модернизации первичного звена регионального здравоохранения будет продолжена", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230811/stroiteli-1889462064.html

грязинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, грязинский район