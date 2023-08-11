https://ria.ru/20230811/fap-1889463650.html
В липецком поселке появится новый ФАП
В липецком поселке появится новый ФАП - РИА Новости, 11.08.2023
В липецком поселке появится новый ФАП
Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в поселке Первомайский Грязинского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:50
2023-08-11T10:50
2023-08-11T10:50
липецкая область
игорь артамонов
грязинский район
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ЛИПЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в поселке Первомайский Грязинского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, медучреждение возводится в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В нем оборудуют кабинеты для фельдшера и для проведения процедур. Получать медицинскую помощь здесь смогут 250 человек, проживающих в поселке, в том числе больше 30 детей. Артамонов отметил, что всего в Грязинском районе 21 фельдшерско-акушерский пункт, один центр амбулаторной онкологической помощи, пять отделений общей врачебной практики и две амбулатории. "Благодаря таким мини-поликлиникам медицинская помощь становится доступнее жителям сельской местности, своевременно диагностируются заболевания, что часто позволяет избежать серьезных патологий и сохранить здоровье наших граждан. Разумеется, работа по модернизации первичного звена регионального здравоохранения будет продолжена", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230811/stroiteli-1889462064.html
грязинский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, грязинский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Грязинский район
ЛИПЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в поселке Первомайский Грязинского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, медучреждение возводится в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В нем оборудуют кабинеты для фельдшера и для проведения процедур. Получать медицинскую помощь здесь смогут 250 человек, проживающих в поселке, в том числе больше 30 детей.
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Артамонов отметил, что всего в Грязинском районе 21 фельдшерско-акушерский пункт, один центр амбулаторной онкологической помощи, пять отделений общей врачебной практики и две амбулатории.
"Благодаря таким мини-поликлиникам медицинская помощь становится доступнее жителям сельской местности, своевременно диагностируются заболевания, что часто позволяет избежать серьезных патологий и сохранить здоровье наших граждан. Разумеется, работа по модернизации первичного звена регионального здравоохранения будет продолжена", – сказал Артамонов
.