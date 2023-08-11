Белый дом заявил о готовности обучать пилотов ВСУ управлению F-16 в США
Белый дом заявил о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16 в США
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США готовы обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 на своей территории, если возможности европейских союзников Киева будут исчерпаны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Наши европейские союзники лидируют в усилии (по обучению украинских пилотов - ред.), но если ресурсы для тренировки в Европе будут достигнуты, то мы определенно сможем проводить тренировку украинских пилотов в Соединенных Штатах", - сообщил он журналистам на брифинге.
Кирби добавил, что истребители F-16 рассматриваются Штатами в качестве долгосрочного инструмента поддержки Киева, Вашингтон работает совместно с союзниками в Европе над возможностью начать обучение украинцев.
В пятницу газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных сообщила, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. По данным газеты, пилоты приступят к тренировке на истребителях лишь в январе, подготовка займет шесть месяцев. Вторая группа украинских пилотов, как отмечает газета, пройдет обучение лишь к концу следующего года.
Владимир Зеленский 2 августа заявлял, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.