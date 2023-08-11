https://ria.ru/20230811/f-16-1889641647.html

Белый дом заявил о готовности обучать пилотов ВСУ управлению F-16 в США

Белый дом заявил о готовности обучать пилотов ВСУ управлению F-16 в США - РИА Новости, 11.08.2023

Белый дом заявил о готовности обучать пилотов ВСУ управлению F-16 в США

США готовы обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 на своей территории, если возможности европейских союзников Киева будут исчерпаны, заявил... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T21:56

2023-08-11T21:56

2023-08-11T21:56

джон кирби

f-16

украина

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США готовы обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 на своей территории, если возможности европейских союзников Киева будут исчерпаны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Наши европейские союзники лидируют в усилии (по обучению украинских пилотов - ред.), но если ресурсы для тренировки в Европе будут достигнуты, то мы определенно сможем проводить тренировку украинских пилотов в Соединенных Штатах", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что истребители F-16 рассматриваются Штатами в качестве долгосрочного инструмента поддержки Киева, Вашингтон работает совместно с союзниками в Европе над возможностью начать обучение украинцев. В пятницу газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных сообщила, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. По данным газеты, пилоты приступят к тренировке на истребителях лишь в январе, подготовка займет шесть месяцев. Вторая группа украинских пилотов, как отмечает газета, пройдет обучение лишь к концу следующего года. Владимир Зеленский 2 августа заявлял, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889419386.html

https://ria.ru/20230807/f-16-1888573816.html

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джон кирби, f-16, украина, нато, сша, в мире, вооруженные силы украины