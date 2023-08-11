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Лукашенко заявил, что не хочет терять отношения со странами ЕС
Лукашенко заявил, что не хочет терять отношения со странами ЕС - РИА Новости, 11.08.2023
Лукашенко заявил, что не хочет терять отношения со странами ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за сохранение отношений со странами Евросоюза, передает агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:43
2023-08-11T12:43
2023-08-11T23:03
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
евросоюз
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за сохранение отношений со странами Евросоюза, передает агентство Sputnik Беларусь. В пятницу он посетил национальный аэропорт Минск и провел выездное совещание о перспективах развития белорусской авиации в условиях санкций. "Мы живем прежде всего за счет Востока — Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших интересов", — сказал Лукашенко.Отношения Белоруссии с западными странами резко ухудшились после президентских выборов в республике в 2020 году. Против страны поэтапно вводили ограничительные меры. Новый этап расширения санкций произошел из-за поддержки Минском спецоперации на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Евросоюз, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Лукашенко заявил, что не хочет терять отношения со странами ЕС
Лукашенко выступил за сохранение отношений с ЕС