Рейтинг@Mail.ru
Курс евро поднялся выше 108 рублей - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 11.08.2023 (обновлено: 13:01 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/evro-1889463412.html
Курс евро поднялся выше 108 рублей
Курс евро поднялся выше 108 рублей - РИА Новости, 11.08.2023
Курс евро поднялся выше 108 рублей
Рубль остается под давлением: евро поднимался выше 108 рублей, но затем откатился немного ниже этого уровня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:49
2023-08-11T13:01
московская биржа
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243eb541ebd587bd9e2209001b87a99b.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Рубль остается под давлением: евро поднимался выше 108 рублей, но затем откатился немного ниже этого уровня, следует из данных Московской биржи.Так, европейская валюта обновила максимум с 24 марта 2022 года, поднявшись до 108,005 рубля. Но к 10:54 она несколько подешевела — до 107,83 рубля (плюс 24 копейки).Курс доллара расчетами "завтра" при этом рос на 63 копейки, до 98,09 рубля.Юань прибавлял четыре копейки, до 13,51 рубля.По мнению аналитиков, доллар завершит эту неделю в середине целевого диапазона 95-100 рублей."Затем более вероятно продолжение консолидации в более узкой зоне: 97-98 рублей в отсутствие значимых драйверов на рынке", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отметил, что недавнего решения Центробанка не покупать валюту в рамках бюджетного правила недостаточно для укрепления российской валюты. По его мнению, требуются более решительные шаги регулятора, а если их не будет, то до начала заметного притока валютной выручки на Московскую биржу на фоне роста цен на нефть доллар вполне может подняться выше ста рублей.Мировые цены на нефть нынешним утром несколько снижаются — Brent подешевел на 0,1 процента, до 86,31 доллара за баррель, WTI — на 0,11 процента, до 82,73 доллара. До этого нефтяные котировки демонстрировали длительное ралли — непрерывно росли на протяжении шести недель.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785807103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e436cecc6dce9885c88b5a83af18c344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
Курс евро поднялся выше 108 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 108 рублей впервые с марта 2022 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Рубль остается под давлением: евро поднимался выше 108 рублей, но затем откатился немного ниже этого уровня, следует из данных Московской биржи.
Так, европейская валюта обновила максимум с 24 марта 2022 года, поднявшись до 108,005 рубля. Но к 10:54 она несколько подешевела — до 107,83 рубля (плюс 24 копейки).
Курс доллара расчетами "завтра" при этом рос на 63 копейки, до 98,09 рубля.
Юань прибавлял четыре копейки, до 13,51 рубля.
По мнению аналитиков, доллар завершит эту неделю в середине целевого диапазона 95-100 рублей.
"Затем более вероятно продолжение консолидации в более узкой зоне: 97-98 рублей в отсутствие значимых драйверов на рынке", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отметил, что недавнего решения Центробанка не покупать валюту в рамках бюджетного правила недостаточно для укрепления российской валюты. По его мнению, требуются более решительные шаги регулятора, а если их не будет, то до начала заметного притока валютной выручки на Московскую биржу на фоне роста цен на нефть доллар вполне может подняться выше ста рублей.
Мировые цены на нефть нынешним утром несколько снижаются — Brent подешевел на 0,1 процента, до 86,31 доллара за баррель, WTI — на 0,11 процента, до 82,73 доллара. До этого нефтяные котировки демонстрировали длительное ралли — непрерывно росли на протяжении шести недель.
 
Московская биржаЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала