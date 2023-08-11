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Курс евро поднялся выше 108 рублей

Курс евро поднялся выше 108 рублей - РИА Новости, 11.08.2023

Курс евро поднялся выше 108 рублей

Рубль остается под давлением: евро поднимался выше 108 рублей, но затем откатился немного ниже этого уровня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:49

2023-08-11T10:49

2023-08-11T13:01

московская биржа

экономика

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Рубль остается под давлением: евро поднимался выше 108 рублей, но затем откатился немного ниже этого уровня, следует из данных Московской биржи.Так, европейская валюта обновила максимум с 24 марта 2022 года, поднявшись до 108,005 рубля. Но к 10:54 она несколько подешевела — до 107,83 рубля (плюс 24 копейки).Курс доллара расчетами "завтра" при этом рос на 63 копейки, до 98,09 рубля.Юань прибавлял четыре копейки, до 13,51 рубля.По мнению аналитиков, доллар завершит эту неделю в середине целевого диапазона 95-100 рублей."Затем более вероятно продолжение консолидации в более узкой зоне: 97-98 рублей в отсутствие значимых драйверов на рынке", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отметил, что недавнего решения Центробанка не покупать валюту в рамках бюджетного правила недостаточно для укрепления российской валюты. По его мнению, требуются более решительные шаги регулятора, а если их не будет, то до начала заметного притока валютной выручки на Московскую биржу на фоне роста цен на нефть доллар вполне может подняться выше ста рублей.Мировые цены на нефть нынешним утром несколько снижаются — Brent подешевел на 0,1 процента, до 86,31 доллара за баррель, WTI — на 0,11 процента, до 82,73 доллара. До этого нефтяные котировки демонстрировали длительное ралли — непрерывно росли на протяжении шести недель.

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московская биржа, экономика, россия