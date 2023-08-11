https://ria.ru/20230811/energodar-1889492898.html
Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты
Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты - РИА Новости, 11.08.2023
Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты
Мэр города Энергодар Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал журналистам, что противник не прекращает попыток организовать теракты в городе, но благодаря... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:29
2023-08-11T11:29
2023-08-11T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
энергодар
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Мэр города Энергодар Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал журналистам, что противник не прекращает попыток организовать теракты в городе, но благодаря российским силовикам и спецслужбам этого удается избежать. "Я не идеализирую ситуацию, она действительно не простая. Мы не можем дать гарантию за Украину, какую провокацию они могут совершить. Город подвергался обстрелам, и террористические акты на территории города были. Я бы хотел отметить очень высокопрофессиональную работу всех органов, спецслужб и силовых структур, которые обеспечивают город безопасностью… Постоянно проявляются попытки проведения террористических актов на территории города. Но это, как я сказал ранее, – город обеспечен безопасностью", - сказал Сеновоз.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Энергодар, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты
Сеновоз: Украина пытается устроить теракты в Энергодаре, но их предотвращают