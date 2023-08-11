https://ria.ru/20230811/energodar-1889492898.html

Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты

Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты - РИА Новости, 11.08.2023

Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты

Мэр города Энергодар Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал журналистам, что противник не прекращает попыток организовать теракты в городе, но благодаря... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:29

2023-08-11T11:29

2023-08-11T11:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

энергодар

запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Мэр города Энергодар Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал журналистам, что противник не прекращает попыток организовать теракты в городе, но благодаря российским силовикам и спецслужбам этого удается избежать. "Я не идеализирую ситуацию, она действительно не простая. Мы не можем дать гарантию за Украину, какую провокацию они могут совершить. Город подвергался обстрелам, и террористические акты на территории города были. Я бы хотел отметить очень высокопрофессиональную работу всех органов, спецслужб и силовых структур, которые обеспечивают город безопасностью… Постоянно проявляются попытки проведения террористических актов на территории города. Но это, как я сказал ранее, – город обеспечен безопасностью", - сказал Сеновоз.

https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html

россия

энергодар

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

безопасность, россия, энергодар, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр