Рейтинг@Mail.ru
Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/energodar-1889492898.html
Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты
Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты - РИА Новости, 11.08.2023
Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты
Мэр города Энергодар Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал журналистам, что противник не прекращает попыток организовать теракты в городе, но благодаря... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:29
2023-08-11T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
энергодар
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139866_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_be7bd2737e0d7ac909f5e280709e95b9.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Мэр города Энергодар Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал журналистам, что противник не прекращает попыток организовать теракты в городе, но благодаря российским силовикам и спецслужбам этого удается избежать. "Я не идеализирую ситуацию, она действительно не простая. Мы не можем дать гарантию за Украину, какую провокацию они могут совершить. Город подвергался обстрелам, и террористические акты на территории города были. Я бы хотел отметить очень высокопрофессиональную работу всех органов, спецслужб и силовых структур, которые обеспечивают город безопасностью… Постоянно проявляются попытки проведения террористических актов на территории города. Но это, как я сказал ранее, – город обеспечен безопасностью", - сказал Сеновоз.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html
россия
энергодар
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a2fbfc06081f9828e3616a0e61473dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, энергодар, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Энергодар, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Энергодара поблагодарил спецслужбы за предотвращенные теракты

Сеновоз: Украина пытается устроить теракты в Энергодаре, но их предотвращают

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Мэр города Энергодар Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал журналистам, что противник не прекращает попыток организовать теракты в городе, но благодаря российским силовикам и спецслужбам этого удается избежать.
"Я не идеализирую ситуацию, она действительно не простая. Мы не можем дать гарантию за Украину, какую провокацию они могут совершить. Город подвергался обстрелам, и террористические акты на территории города были. Я бы хотел отметить очень высокопрофессиональную работу всех органов, спецслужб и силовых структур, которые обеспечивают город безопасностью… Постоянно проявляются попытки проведения террористических актов на территории города. Но это, как я сказал ранее, – город обеспечен безопасностью", - сказал Сеновоз.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Запорожской области предотвратили теракт против сотрудника администрации
4 августа, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЭнергодарЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала