https://ria.ru/20230811/ekonomika-1889572158.html

Центробанк спрогнозировал возможность повторения кризиса 2008 года

Центробанк спрогнозировал возможность повторения кризиса 2008 года - РИА Новости, 11.08.2023

Центробанк спрогнозировал возможность повторения кризиса 2008 года

Центробанк представил Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, в которых допускает рост... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:18

2023-08-11T15:18

2023-08-11T18:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Центробанк представил Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, в которых допускает рост санкционного давления на Россию, дальнейшую фрагментацию мировой экономики и возможность глобального финансового кризиса.Базовый сценарийВ документе описаны базовый и два альтернативных сценария развития ситуации. В результате в 2023 году российский ВВП вырастет на 1,5-2,5 процента, а в следующие три года рост составит от 0,5 до 2,5 процента. Инфляция в 2023-м будет не выше 6,5 процента, а затем вернется к целевому показателю в четыре процента. Ключевая ставка достигнет максимума в 2024 году (до 9,5 процента), после чего будет постепенно снижаться.Усиление фрагментацииАльтернативный сценарий "Усиление фрагментации" предполагает дальнейшее усиление процесса разделения стран на блоки, полагают в ЦБ."Возможное дальнейшее усиление фрагментации будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке", — говорится в документе. В таком случае санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Центробанк допускает, что в 2024-м темпы ее роста окажутся около нуля или даже ниже, а в 2025-м возможен рост до одного процента. Инфляция при этом вырастет умеренно — до пяти-семи процентов и вернется к четырем процентам в 2025 году. Ключевая ставка в 2024-м окажется на 2,5, а в 2025-м — на 1,5 процентного пункта выше, чем в базовом сценарии.Рисковый сценарийВторой альтернативный сценарий — "Рисковый" — предусматривает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что заставит центробанки ужесточать денежно-кредитную политику. "Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов. Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007-2008 годов. Деглобализация в данном сценарии будет усиливать негативные эффекты финансового кризиса", — отмечает регулятор.Для российской экономики прогнозируется дальнейшее усиление санкционного давления. На фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет, нефть существенно подешевеет. Снижение российской экономики будет продолжаться два года. Она перейдет к восстановительному росту в два-три процента только в 2026 году, а к сбалансированному вернется уже за пределами прогнозного периода. Инфляция в 2024 году вырастет до 11-13 процентов из-за усиления шоков предложения и ослабления рубля. Ключевая ставка составит 12,5-13,5 процента годовых, и в 2025 году ЦБ также будет вынужден проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем в базовом сценарии.

https://ria.ru/20230811/ekonomika-1889484910.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230615/mirovoy-krizis-1878291558.html

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)