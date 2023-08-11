Рейтинг@Mail.ru
Центробанк спрогнозировал возможность повторения кризиса 2008 года - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 11.08.2023 (обновлено: 18:54 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ekonomika-1889572158.html
Центробанк спрогнозировал возможность повторения кризиса 2008 года
Центробанк спрогнозировал возможность повторения кризиса 2008 года - РИА Новости, 11.08.2023
Центробанк спрогнозировал возможность повторения кризиса 2008 года
Центробанк представил Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, в которых допускает рост... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:18
2023-08-11T18:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Центробанк представил Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, в которых допускает рост санкционного давления на Россию, дальнейшую фрагментацию мировой экономики и возможность глобального финансового кризиса.Базовый сценарийВ документе описаны базовый и два альтернативных сценария развития ситуации. В результате в 2023 году российский ВВП вырастет на 1,5-2,5 процента, а в следующие три года рост составит от 0,5 до 2,5 процента. Инфляция в 2023-м будет не выше 6,5 процента, а затем вернется к целевому показателю в четыре процента. Ключевая ставка достигнет максимума в 2024 году (до 9,5 процента), после чего будет постепенно снижаться.Усиление фрагментацииАльтернативный сценарий "Усиление фрагментации" предполагает дальнейшее усиление процесса разделения стран на блоки, полагают в ЦБ."Возможное дальнейшее усиление фрагментации будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке", — говорится в документе. В таком случае санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Центробанк допускает, что в 2024-м темпы ее роста окажутся около нуля или даже ниже, а в 2025-м возможен рост до одного процента. Инфляция при этом вырастет умеренно — до пяти-семи процентов и вернется к четырем процентам в 2025 году. Ключевая ставка в 2024-м окажется на 2,5, а в 2025-м — на 1,5 процентного пункта выше, чем в базовом сценарии.Рисковый сценарийВторой альтернативный сценарий — "Рисковый" — предусматривает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что заставит центробанки ужесточать денежно-кредитную политику. &quot;Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов. Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007-2008 годов. Деглобализация в данном сценарии будет усиливать негативные эффекты финансового кризиса&quot;, — отмечает регулятор.Для российской экономики прогнозируется дальнейшее усиление санкционного давления. На фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет, нефть существенно подешевеет. Снижение российской экономики будет продолжаться два года. Она перейдет к восстановительному росту в два-три процента только в 2026 году, а к сбалансированному вернется уже за пределами прогнозного периода. Инфляция в 2024 году вырастет до 11-13 процентов из-за усиления шоков предложения и ослабления рубля. Ключевая ставка составит 12,5-13,5 процента годовых, и в 2025 году ЦБ также будет вынужден проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем в базовом сценарии.
https://ria.ru/20230811/ekonomika-1889484910.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230615/mirovoy-krizis-1878291558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_111416213631d106f79f741633f85d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк спрогнозировал возможность повторения кризиса 2008 года

ЦБ описал сценарии для экономики РФ при деглобализации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Центробанк представил Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, в которых допускает рост санкционного давления на Россию, дальнейшую фрагментацию мировой экономики и возможность глобального финансового кризиса.

Базовый сценарий

В документе описаны базовый и два альтернативных сценария развития ситуации.
В результате в 2023 году российский ВВП вырастет на 1,5-2,5 процента, а в следующие три года рост составит от 0,5 до 2,5 процента. Инфляция в 2023-м будет не выше 6,5 процента, а затем вернется к целевому показателю в четыре процента. Ключевая ставка достигнет максимума в 2024 году (до 9,5 процента), после чего будет постепенно снижаться.
Герб России на монете
Мишустин сообщил о росте всех ключевых показателей в российской экономике
Вчера, 11:18

Усиление фрагментации

Альтернативный сценарий "Усиление фрагментации" предполагает дальнейшее усиление процесса разделения стран на блоки, полагают в ЦБ.
«
"Возможное дальнейшее усиление фрагментации будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке", — говорится в документе.
В таком случае санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Центробанк допускает, что в 2024-м темпы ее роста окажутся около нуля или даже ниже, а в 2025-м возможен рост до одного процента. Инфляция при этом вырастет умеренно — до пяти-семи процентов и вернется к четырем процентам в 2025 году. Ключевая ставка в 2024-м окажется на 2,5, а в 2025-м — на 1,5 процентного пункта выше, чем в базовом сценарии.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00

Рисковый сценарий

Второй альтернативный сценарий — "Рисковый" — предусматривает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что заставит центробанки ужесточать денежно-кредитную политику.
«

"Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов. Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007-2008 годов. Деглобализация в данном сценарии будет усиливать негативные эффекты финансового кризиса", — отмечает регулятор.

Для российской экономики прогнозируется дальнейшее усиление санкционного давления. На фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет, нефть существенно подешевеет. Снижение российской экономики будет продолжаться два года.
Она перейдет к восстановительному росту в два-три процента только в 2026 году, а к сбалансированному вернется уже за пределами прогнозного периода. Инфляция в 2024 году вырастет до 11-13 процентов из-за усиления шоков предложения и ослабления рубля. Ключевая ставка составит 12,5-13,5 процента годовых, и в 2025 году ЦБ также будет вынужден проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем в базовом сценарии.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Глава ЦБ РФ Набиуллина оценила вероятность мирового кризиса
15 июня, 12:25
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала