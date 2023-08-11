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Мишустин сообщил о росте всех ключевых показателей в российской экономике - РИА Новости, 11.08.2023
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11:18 11.08.2023 (обновлено: 13:35 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ekonomika-1889484910.html
Мишустин сообщил о росте всех ключевых показателей в российской экономике
Мишустин сообщил о росте всех ключевых показателей в российской экономике - РИА Новости, 11.08.2023
Мишустин сообщил о росте всех ключевых показателей в российской экономике
Россия вышла в плюс по всем ключевым экономическим показателям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:18
2023-08-11T13:35
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия вышла в плюс по всем ключевым экономическим показателям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, валовой внутренний продукт, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а во втором квартале текущего года — уже на 4,6%", — отметил глава правительства.Динамика в промышленном производстве прибавила порядка 2,5%, главный вклад внесли обрабатывающие производства, где рост превысил 6%.Мишустин подчеркнул, что экономика адаптировалась к вызовам, показывает устойчивый рост с опорой на внутренний спрос. Это происходит благодаря ранее принятым решениям в координации с ЦБ, указал премьер.Он подчеркнул важность сохранения высоких темпов роста и необходимость обеспечивать внутренний спрос в первую очередь отечественными товарами и услугами.Для этого власти продолжат реализовывать меры по увеличению занятости, повышению эффективности экономики и инвестиционной активности, заключил Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин сообщил о росте всех ключевых показателей в российской экономике

Мишустин заявил о росте всех ключевых показателей в российской экономике

© Владимир АстапковичГерб России на монете
Герб России на монете
© Владимир Астапкович
Герб России на монете. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия вышла в плюс по всем ключевым экономическим показателям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
«
"По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, валовой внутренний продукт, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а во втором квартале текущего года — уже на 4,6%", — отметил глава правительства.
Динамика в промышленном производстве прибавила порядка 2,5%, главный вклад внесли обрабатывающие производства, где рост превысил 6%.
Мишустин подчеркнул, что экономика адаптировалась к вызовам, показывает устойчивый рост с опорой на внутренний спрос. Это происходит благодаря ранее принятым решениям в координации с ЦБ, указал премьер.
Он подчеркнул важность сохранения высоких темпов роста и необходимость обеспечивать внутренний спрос в первую очередь отечественными товарами и услугами.
Для этого власти продолжат реализовывать меры по увеличению занятости, повышению эффективности экономики и инвестиционной активности, заключил Мишустин.
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