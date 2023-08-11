https://ria.ru/20230811/ekonomika-1889484910.html

Мишустин сообщил о росте всех ключевых показателей в российской экономике

Мишустин сообщил о росте всех ключевых показателей в российской экономике - РИА Новости, 11.08.2023

Мишустин сообщил о росте всех ключевых показателей в российской экономике

Россия вышла в плюс по всем ключевым экономическим показателям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:18

2023-08-11T11:18

2023-08-11T13:35

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия вышла в плюс по всем ключевым экономическим показателям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, валовой внутренний продукт, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а во втором квартале текущего года — уже на 4,6%", — отметил глава правительства.Динамика в промышленном производстве прибавила порядка 2,5%, главный вклад внесли обрабатывающие производства, где рост превысил 6%.Мишустин подчеркнул, что экономика адаптировалась к вызовам, показывает устойчивый рост с опорой на внутренний спрос. Это происходит благодаря ранее принятым решениям в координации с ЦБ, указал премьер.Он подчеркнул важность сохранения высоких темпов роста и необходимость обеспечивать внутренний спрос в первую очередь отечественными товарами и услугами.Для этого власти продолжат реализовывать меры по увеличению занятости, повышению эффективности экономики и инвестиционной активности, заключил Мишустин.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)