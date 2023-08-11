https://ria.ru/20230811/dtp-1889538559.html

В Белгородской области произошло крупное ДТП

В Белгородской области произошло крупное ДТП - РИА Новости, 11.08.2023

В Белгородской области произошло крупное ДТП

Семь человек, в том числе 9-летний ребенок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Белгородской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:26

2023-08-11T13:26

2023-08-11T13:26

происшествия

белгородская область

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе 9-летний ребенок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. "Сегодня около 8.40 в поселке Дубовое Белгородского района, в районе дома № 64Б по улице Щорса, 35-летний водитель Renault Symbol допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen Polo под управлением 42-летнего мужчины", - рассказали в пресс-службе. Оба водителя, три пассажира Volkswagen и два пассажира Renault, в том числе 9-летний мальчик, доставлены в больницу. В каком состоянии - пока данных нет.

https://ria.ru/20230808/dtp-1888952632.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район