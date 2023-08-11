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Вечером 10 августа на подлете к Курску сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.08.2023
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08:00 11.08.2023 (обновлено: 08:45 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/drony-1889416787.html
Вечером 10 августа на подлете к Курску сбили два украинских беспилотника
Вечером 10 августа на подлете к Курску сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.08.2023
Вечером 10 августа на подлете к Курску сбили два украинских беспилотника
Вечером 10 августа два украинских беспилотника пытались атаковать Курск, но были сбиты, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:00
2023-08-11T08:45
курск
происшествия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Вечером 10 августа два украинских беспилотника пытались атаковать Курск, но были сбиты, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!" — написал он.Других подробностей губернатор не сообщил.Курская область постоянно подвергается атакам украинских дронов. Так, в понедельник, 7 августа, два аппарата были посажены силами радиоэлектронной борьбы. На следующий день, 8 августа, беспилотник упало на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, там пострадал паломник.
https://ria.ru/20230810/bespilotnik-1889268354.html
курск
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курск, происшествия, курская область, роман старовойт
Курск, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
Вечером 10 августа на подлете к Курску сбили два украинских беспилотника

Старовойт рассказал о двух беспилотниках, сбитых 10 августа в Курской области

© Depositphotos.com / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Вечером 10 августа два украинских беспилотника пытались атаковать Курск, но были сбиты, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!" — написал он.
Других подробностей губернатор не сообщил.
Курская область постоянно подвергается атакам украинских дронов. Так, в понедельник, 7 августа, два аппарата были посажены силами радиоэлектронной борьбы. На следующий день, 8 августа, беспилотник упало на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, там пострадал паломник.
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КурскПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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