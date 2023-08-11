https://ria.ru/20230811/drony-1889416787.html

Вечером 10 августа на подлете к Курску сбили два украинских беспилотника

Вечером 10 августа на подлете к Курску сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.08.2023

Вечером 10 августа на подлете к Курску сбили два украинских беспилотника

Вечером 10 августа два украинских беспилотника пытались атаковать Курск, но были сбиты, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:45

курск

происшествия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Вечером 10 августа два украинских беспилотника пытались атаковать Курск, но были сбиты, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!" — написал он.Других подробностей губернатор не сообщил.Курская область постоянно подвергается атакам украинских дронов. Так, в понедельник, 7 августа, два аппарата были посажены силами радиоэлектронной борьбы. На следующий день, 8 августа, беспилотник упало на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, там пострадал паломник.

https://ria.ru/20230810/bespilotnik-1889268354.html

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

курск, происшествия, курская область, роман старовойт