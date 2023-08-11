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В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия - РИА Новости, 11.08.2023
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15:53 11.08.2023 (обновлено: 16:03 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/dron-1889579335.html
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия - РИА Новости, 11.08.2023
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия
Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать накануне различные объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия, рассказал РИА РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:53
2023-08-11T16:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
белгородский район
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать накануне различные объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в пятницу. "В 16.50 мск [четверга] в районе одного из сел сбит БПЛА из стрелкового оружия", - сказал собеседник агентства. По его словам, в течение четверга различные объекты в Белгородской области пытались атаковать восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа. В частности, ближе к полудню дрон произвел сброс одного снаряда ВОГ-17, а в 12.44 в результате работы систем ПВО удалось сбить беспилотник самолетного типа. Оба инцидента произошли в Белгородском районе. Всего за прошедшие сутки украинские формирования более 70 раз обстреляли семь районов области, в том числе Белгородский, в результате один мирный житель получил ранения, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков. В эту цифру входят обстрелы из ствольной артиллерии, минометов и сбросы боеприпасов с дронов.
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888611590.html
россия
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украина
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безопасность, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, белгородский район, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия

Украинский БПЛА, атаковавший Белгородскую область, сбили из стрелкового оружия

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобровольцы на тренировке народного ополчения в Белгородской области
Добровольцы на тренировке народного ополчения в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Добровольцы на тренировке народного ополчения в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать накануне различные объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в пятницу.
"В 16.50 мск [четверга] в районе одного из сел сбит БПЛА из стрелкового оружия", - сказал собеседник агентства. По его словам, в течение четверга различные объекты в Белгородской области пытались атаковать восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа. В частности, ближе к полудню дрон произвел сброс одного снаряда ВОГ-17, а в 12.44 в результате работы систем ПВО удалось сбить беспилотник самолетного типа. Оба инцидента произошли в Белгородском районе.
Всего за прошедшие сутки украинские формирования более 70 раз обстреляли семь районов области, в том числе Белгородский, в результате один мирный житель получил ранения, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков. В эту цифру входят обстрелы из ствольной артиллерии, минометов и сбросы боеприпасов с дронов.
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