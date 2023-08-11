https://ria.ru/20230811/dron-1889579335.html

В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия

В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия - РИА Новости, 11.08.2023

В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия

Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать накануне различные объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия, рассказал РИА РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:53

2023-08-11T15:53

2023-08-11T16:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

белгородский район

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887807331_619:71:3072:1451_1920x0_80_0_0_33806332f8ad79071aae54c537cefc74.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать накануне различные объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в пятницу. "В 16.50 мск [четверга] в районе одного из сел сбит БПЛА из стрелкового оружия", - сказал собеседник агентства. По его словам, в течение четверга различные объекты в Белгородской области пытались атаковать восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа. В частности, ближе к полудню дрон произвел сброс одного снаряда ВОГ-17, а в 12.44 в результате работы систем ПВО удалось сбить беспилотник самолетного типа. Оба инцидента произошли в Белгородском районе. Всего за прошедшие сутки украинские формирования более 70 раз обстреляли семь районов области, в том числе Белгородский, в результате один мирный житель получил ранения, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков. В эту цифру входят обстрелы из ствольной артиллерии, минометов и сбросы боеприпасов с дронов.

https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888611590.html

россия

белгородская область

украина

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, белгородский район, ситуация в днр и лнр