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В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия - РИА Новости, 11.08.2023
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия
Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать накануне различные объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия, рассказал РИА РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:53
2023-08-11T15:53
2023-08-11T16:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
белгородский район
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать накануне различные объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в пятницу. "В 16.50 мск [четверга] в районе одного из сел сбит БПЛА из стрелкового оружия", - сказал собеседник агентства. По его словам, в течение четверга различные объекты в Белгородской области пытались атаковать восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа. В частности, ближе к полудню дрон произвел сброс одного снаряда ВОГ-17, а в 12.44 в результате работы систем ПВО удалось сбить беспилотник самолетного типа. Оба инцидента произошли в Белгородском районе. Всего за прошедшие сутки украинские формирования более 70 раз обстреляли семь районов области, в том числе Белгородский, в результате один мирный житель получил ранения, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков. В эту цифру входят обстрелы из ствольной артиллерии, минометов и сбросы боеприпасов с дронов.
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888611590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия
Украинский БПЛА, атаковавший Белгородскую область, сбили из стрелкового оружия