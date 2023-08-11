https://ria.ru/20230811/draka-1889592416.html
В Петербурге поймали участников драки в Пугаревском карьере
В Петербурге поймали участников драки в Пугаревском карьере - РИА Новости, 11.08.2023
В Петербурге поймали участников драки в Пугаревском карьере
Полиция Петербурга установила и задержала троих активных участников драки в Пугаревском карьере, где пострадали несколько человек в понедельник, сообщает... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:55
2023-08-11T16:55
2023-08-11T16:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Полиция Петербурга установила и задержала троих активных участников драки в Пугаревском карьере, где пострадали несколько человек в понедельник, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Уголовный розыск задержал активных участников драки на Пугаревском карьере", - говорится в сообщении. Первым оказался 25-летний житель Невского района Петербурга. Позже 10 августа в результате спецоперации в квартире дома по Джанкойской улице в городе Всеволожск были задержаны еще трое активных участников конфликта, все уроженцы одного из среднеазиатских государств, 31, 32 и 34 лет, имеющие между собой родственные связи. Массовая драка произошла вечером 7 августа в Пугаревском карьере Всеволожского района Ленобласти. После нее в медучреждения были доставлены двое участников конфликта, 33 и 36 лет, с ножевыми и травматическими ранениями. Еще один участник конфликта, 31-летний иностранец, самостоятельно обратился за медпомощью. По данному факту полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По данным следствия, зачинщики драки работают на Софийской овощебазе, занимаются торговлей овощами. "Полицейские также выяснили, что драка произошла на бытовой почве и стала продолжением застарелого конфликта между соотечественниками", - уточнили в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20230811/voenkomat-1889541159.html
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происшествия, санкт-петербург, всеволожск, всеволожский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Всеволожск, Всеволожский район
В Петербурге поймали участников драки в Пугаревском карьере
В Петербурге поймали троих участников драки в Пугаревском карьере