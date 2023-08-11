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Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года - РИА Новости, 11.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:22 11.08.2023 (обновлено: 17:37 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/dollar-1889584913.html
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года - РИА Новости, 11.08.2023
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года
Курсы доллара и евро на Московской бирже поднялись выше 99 и 109 рублей соответственно впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:22
2023-08-11T17:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Курсы доллара и евро на Московской бирже поднялись выше 99 и 109 рублей соответственно впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов.По ситуации на 16:34 мск американская валюта растет на 1,69 рубля, до 99,15 рубля.Евро дорожает на 1,35 рубля, до 108,9 рубля. Минутами ранее курс европейской валюты максимально повышался до 109,11 рубля.Юань растет на 19 копеек, до 13,65 рубля.Курс рубля в пятницу ощутимо падает против основных валют, торгуемых на Московской бирже, и выходит на очередные минимумы с марта прошлого года.Как отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением.Стоимость нефти марки Brent к 16:07 мск растет на 0,4%, до 86,8 доллара за баррель.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Курсы доллара и евро на Московской бирже поднялись выше 99 и 109 рублей соответственно впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов.
По ситуации на 16:34 мск американская валюта растет на 1,69 рубля, до 99,15 рубля.
Евро дорожает на 1,35 рубля, до 108,9 рубля. Минутами ранее курс европейской валюты максимально повышался до 109,11 рубля.
Юань растет на 19 копеек, до 13,65 рубля.
Курс рубля в пятницу ощутимо падает против основных валют, торгуемых на Московской бирже, и выходит на очередные минимумы с марта прошлого года.
Как отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением.
Стоимость нефти марки Brent к 16:07 мск растет на 0,4%, до 86,8 доллара за баррель.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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Вчера, 15:53
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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