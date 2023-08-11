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Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года - РИА Новости, 11.08.2023
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года
Курсы доллара и евро на Московской бирже поднялись выше 99 и 109 рублей соответственно впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:22
2023-08-11T16:22
2023-08-11T17:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Курсы доллара и евро на Московской бирже поднялись выше 99 и 109 рублей соответственно впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов.По ситуации на 16:34 мск американская валюта растет на 1,69 рубля, до 99,15 рубля.Евро дорожает на 1,35 рубля, до 108,9 рубля. Минутами ранее курс европейской валюты максимально повышался до 109,11 рубля.Юань растет на 19 копеек, до 13,65 рубля.Курс рубля в пятницу ощутимо падает против основных валют, торгуемых на Московской бирже, и выходит на очередные минимумы с марта прошлого года.Как отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением.Стоимость нефти марки Brent к 16:07 мск растет на 0,4%, до 86,8 доллара за баррель.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Курсы доллара и евро на Московской бирже поднялись выше 99 и 109 рублей соответственно впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов
.
По ситуации на 16:34 мск американская валюта растет на 1,69 рубля, до 99,15 рубля.
Евро дорожает на 1,35 рубля, до 108,9 рубля. Минутами ранее курс европейской валюты максимально повышался до 109,11 рубля.
Юань растет на 19 копеек, до 13,65 рубля.
Курс рубля в пятницу ощутимо падает против основных валют, торгуемых на Московской бирже, и выходит на очередные минимумы с марта прошлого года.
Как отметил Дмитрий Бабин
из компании "БКС Мир инвестиций
", давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением.
Стоимость нефти марки Brent
к 16:07 мск растет на 0,4%, до 86,8 доллара за баррель.
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля