https://ria.ru/20230811/dollar-1889584913.html

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года - РИА Новости, 11.08.2023

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года

Курсы доллара и евро на Московской бирже поднялись выше 99 и 109 рублей соответственно впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:22

2023-08-11T16:22

2023-08-11T17:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Курсы доллара и евро на Московской бирже поднялись выше 99 и 109 рублей соответственно впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов.По ситуации на 16:34 мск американская валюта растет на 1,69 рубля, до 99,15 рубля.Евро дорожает на 1,35 рубля, до 108,9 рубля. Минутами ранее курс европейской валюты максимально повышался до 109,11 рубля.Юань растет на 19 копеек, до 13,65 рубля.Курс рубля в пятницу ощутимо падает против основных валют, торгуемых на Московской бирже, и выходит на очередные минимумы с марта прошлого года.Как отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением.Стоимость нефти марки Brent к 16:07 мск растет на 0,4%, до 86,8 доллара за баррель.

https://ria.ru/20230811/kurs-1889579188.html

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экономика, московская биржа