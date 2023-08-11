https://ria.ru/20230811/dokhody-1889421373.html

МИД рассказал о праве иностранных инвесторов на полученные в России доходы

МИД рассказал о праве иностранных инвесторов на полученные в России доходы - РИА Новости, 11.08.2023

МИД рассказал о праве иностранных инвесторов на полученные в России доходы

Иностранные инвесторы, выполнив определенные формальности, могут распоряжаться полученными в России доходами, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:53

2023-08-11T08:53

2023-08-11T09:33

экономика

россия

дмитрий биричевский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Иностранные инвесторы, выполнив определенные формальности, могут распоряжаться полученными в России доходами, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Выполнив определенные формальности, иностранные инвесторы имеют возможность распоряжаться полученными в России доходами. Российская сторона проявляет гибкий подход к согласованию соответствующих операций", - сказал он в интервью агентству. "Что же касается норм, регламентирующих продажу активов и вывод прибыли зарубежных компаний, это вынужденные меры, направленные, прежде всего, на стабилизацию макроэкономической ситуации в стране, недопущение нарушения экономических процессов и защиту прав российских граждан, работающих на таких предприятиях", - добавил Биричевский. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

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экономика, россия, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)