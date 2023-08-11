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МИД рассказал о праве иностранных инвесторов на полученные в России доходы - РИА Новости, 11.08.2023
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08:53 11.08.2023 (обновлено: 09:33 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/dokhody-1889421373.html
МИД рассказал о праве иностранных инвесторов на полученные в России доходы
МИД рассказал о праве иностранных инвесторов на полученные в России доходы - РИА Новости, 11.08.2023
МИД рассказал о праве иностранных инвесторов на полученные в России доходы
Иностранные инвесторы, выполнив определенные формальности, могут распоряжаться полученными в России доходами, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:53
2023-08-11T09:33
экономика
россия
дмитрий биричевский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Иностранные инвесторы, выполнив определенные формальности, могут распоряжаться полученными в России доходами, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Выполнив определенные формальности, иностранные инвесторы имеют возможность распоряжаться полученными в России доходами. Российская сторона проявляет гибкий подход к согласованию соответствующих операций", - сказал он в интервью агентству. "Что же касается норм, регламентирующих продажу активов и вывод прибыли зарубежных компаний, это вынужденные меры, направленные, прежде всего, на стабилизацию макроэкономической ситуации в стране, недопущение нарушения экономических процессов и защиту прав российских граждан, работающих на таких предприятиях", - добавил Биричевский. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
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экономика, россия, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Дмитрий Биричевский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассказал о праве иностранных инвесторов на полученные в России доходы

Биричевский: иностранные инвесторы могут использовать полученные в России доходы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Иностранные инвесторы, выполнив определенные формальности, могут распоряжаться полученными в России доходами, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Выполнив определенные формальности, иностранные инвесторы имеют возможность распоряжаться полученными в России доходами. Российская сторона проявляет гибкий подход к согласованию соответствующих операций", - сказал он в интервью агентству.
«
"Что же касается норм, регламентирующих продажу активов и вывод прибыли зарубежных компаний, это вынужденные меры, направленные, прежде всего, на стабилизацию макроэкономической ситуации в стране, недопущение нарушения экономических процессов и защиту прав российских граждан, работающих на таких предприятиях", - добавил Биричевский.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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Вчера, 08:10
 
ЭкономикаРоссияДмитрий БиричевскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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