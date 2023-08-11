https://ria.ru/20230811/dinozavr-1889433701.html

В России впервые нашли ископаемые останки динозавра теропода

В России впервые нашли ископаемые останки динозавра теропода - РИА Новости, 11.08.2023

В России впервые нашли ископаемые останки динозавра теропода

В Кузбассе впервые на территории России нашли окаменелости теропода — хищного динозавра мелового периода, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:41

2023-08-11T09:41

2023-08-11T12:17

россия

сергей цивилев

кемеровская область

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889424914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_29f407b4fe96c5ad87d2c0e21c7e840e.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 авг — РИА Новости. В Кузбассе впервые на территории России нашли окаменелости теропода — хищного динозавра мелового периода, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев. Он пояснил, что фрагмент скелета обнаружил на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея. "Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация. Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров, которые жили 125 миллионов лет назад", — написал Цивилев. По его словам, в исследовании находки примут участие ведущие российские палеонтологи. По предварительной оценке ученых, динозавр был примерно метр высотой и около двух метров в длину (считая хвост). Пока что специалисты определили, что остатки с большей вероятностью принадлежат представителю семейства дромеозаврид.

https://ria.ru/20220820/dinozavry-1810789440.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей цивилев, кемеровская область, наука