https://ria.ru/20230811/dinozavr-1889433701.html
В России впервые нашли ископаемые останки динозавра теропода
В России впервые нашли ископаемые останки динозавра теропода - РИА Новости, 11.08.2023
В России впервые нашли ископаемые останки динозавра теропода
В Кузбассе впервые на территории России нашли окаменелости теропода — хищного динозавра мелового периода, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:41
2023-08-11T09:41
2023-08-11T12:17
россия
сергей цивилев
кемеровская область
наука
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НОВОСИБИРСК, 11 авг — РИА Новости. В Кузбассе впервые на территории России нашли окаменелости теропода — хищного динозавра мелового периода, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев. Он пояснил, что фрагмент скелета обнаружил на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея. "Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация. Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров, которые жили 125 миллионов лет назад", — написал Цивилев. По его словам, в исследовании находки примут участие ведущие российские палеонтологи. По предварительной оценке ученых, динозавр был примерно метр высотой и около двух метров в длину (считая хвост). Пока что специалисты определили, что остатки с большей вероятностью принадлежат представителю семейства дромеозаврид.
https://ria.ru/20220820/dinozavry-1810789440.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей цивилев, кемеровская область, наука
Россия, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Наука
В России впервые нашли ископаемые останки динозавра теропода
В Кузбассе впервые на территории России нашли кости динозавра мелового периода
НОВОСИБИРСК, 11 авг — РИА Новости.
В Кузбассе впервые на территории России нашли окаменелости теропода — хищного динозавра мелового периода, сообщил в Telegram-канале
губернатор Сергей Цивилев.
Он пояснил, что фрагмент скелета обнаружил на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея.
"Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация. Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров, которые жили 125 миллионов лет назад", — написал Цивилев.
По его словам, в исследовании находки примут участие ведущие российские палеонтологи.
По предварительной оценке ученых, динозавр был примерно метр высотой и около двух метров в длину (считая хвост). Пока что специалисты определили, что остатки с большей вероятностью принадлежат представителю семейства дромеозаврид.
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