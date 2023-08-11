https://ria.ru/20230811/deti-1889649717.html

Дети, выселенные из-за туроператора из отелей в Турции, вернулись в Россию

Дети, выселенные из-за туроператора из отелей в Турции, вернулись в Россию - РИА Новости, 11.08.2023

Дети, выселенные из-за туроператора из отелей в Турции, вернулись в Россию

Все школьники, оказавшиеся в сложной ситуации в Турции из-за недобросовестных действий туроператора "Колибри Тур", вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T23:16

2023-08-11T23:16

2023-08-11T23:42

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новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

пегас туристик

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СТАМБУЛ, 11 авг - РИА Новости. Все школьники, оказавшиеся в сложной ситуации в Турции из-за недобросовестных действий туроператора "Колибри Тур", вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.Посольство отметило, что совместно с генконсульством в Анталье предпринимало усилия по защите прав и интересов несовершеннолетних россиян, оказавшихся на территории Турции без опеки в результате недобросовестных действий компании "Колибри Тур", сотрудники генконсульства взяли под контроль места проживания детей в отелях в Кемере и их обеспечение всем необходимым."С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург", - сообщили в дипмиссии.Дипломаты подчеркнули, что сотрудники генконсульства обеспечивали трансфер детей в аэропорт, оказывали содействие при регистрации на рейс, согласовывали с представителями авиакомпании передачу несовершеннолетних членам экипажа, контролировали прохождение через КПП, координировали данные действия с родителями вплоть до прибытия детей в пункт назначения."По ситуации на конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии "Колибри Тур" и размещенные в отелях города Кемер под контролем генконсульства, вылетели в Россию", - сообщило посольство.Дипломаты выразили особую благодарность руководству туристических компаний "Анекс Тур", "Одеон Тур" и "Пегас Туристик" за активное содействие в возвращении российских детей на Родину.Следователи 9 августа возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после выселения российских детей из отеля в Турции из-за неоплаты услуг туркомпанией.По данным следствия, с 19 июня по 5 августа сотрудники "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." заключили с родителями 90 детей от 6 до 17 лет договоры на услуги по организации детского отдыха в Турции . Во время поездки дети столкнулись с неудовлетворительными условиями размещения и низким качеством сервиса. Ночью их принудительно выселили из отеля. По причине невозможности дальнейшего размещения в Россию досрочно вернулись 68 детей.Туроператор "Колибри", организовавший отдых российских школьников в Турции, которых дважды выселили из отелей из-за проблем с оплатой, бросил детей на произвол судьбы и не выходил на связь, сообщали в конце прошлой недели РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.Как информировало минэкономразвития, "Колибри-тур МСК", взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж". Кроме того, компания не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечали, что родители подписывали договоры на бронирование билетов и проживание в отеле с ИП Маркиной Н.В.

https://ria.ru/20230811/turtsiya-1889595235.html

https://ria.ru/20230811/goryaschie-1889274012.html

https://ria.ru/20230811/vstrecha-1889512191.html

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турция, россия, анкара (провинция), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), пегас туристик